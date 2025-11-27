Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2025 19:46Центральные улицы Нижнего Новгорода продолжают приводить к единому стилю
27 ноября 2025 19:26Малышка-трубкозуб Хиба переезжает из нижегородского "Лимпопо" в Крым
27 ноября 2025 19:05Ликвидацию свалок ускорили в Нижегородской области
27 ноября 2025 17:59Четыре школы и детсад полностью ушли на карантин в Нижегородской области
27 ноября 2025 17:53Новая жизнь: обновленная клиника "Тонус МАМА" открылась в Нижнем Новгороде
27 ноября 2025 17:42Более 70% плана осеннего призыва выполнено в Нижегородской области
27 ноября 2025 17:30ЗСНО отозвало инициативу о штрафах за нарушения ПДД детьми на самокатах
27 ноября 2025 17:23Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта начали прием пациентов в Варнавинском округе
27 ноября 2025 17:13Сотрудники "Т Плюс" знакомят нижегородских лицеистов с профессией энергетика
27 ноября 2025 17:04"Буревестник" прошел обкатку перед запуском из Нижнего Новгорода
Общество

Малышка-трубкозуб Хиба переезжает из нижегородского "Лимпопо" в Крым

27 ноября 2025 19:26 Общество
Малышка-трубкозуб Хиба переезжает из нижегородского Лимпопо в Крым

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Редкая трубкозубиха по имени Хиба, родившаяся в нижегородском "Лимпопо", переехала в Бахчисарайский парк миниатюр. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, малышка появилась на свет в июле, став вторым трубкозубом, рожденным в неволе на территории России. Через месяц после рождения сотрудники зоопарка предложили нижегородцам выбрать имя для новорожденной. По итогам голосования детеныша назвали Хиба, что в переводе с арабского "подарок".

К переезду Хибы сотрудники "Лимпопо" начали готовиться заранее. В её вольере установили специальный транспортировочный контейнер, чтобы животное привыкло к нему и не испытывало стресса в дороге.

Перед отъездом для подросшей трубкозубихи устроили прощальное угощение. Представители зоопарка отметили, что расставание с Хибой прошло с "светлой грустью".

"История нашей Хибы в "Лимпопо" подходит к концу, но начинается новая, совсем другая история! Так будет лучше и так должно быть. В добрый путь, наше чудо по имени Хиба!" — поделились сотрудники зоопарка.

При этом в "Лимпопо" остаются родители Хибы, которых можно увидеть.

Ранее сообщалось, что детеныш яка родился в нижегородском зоопарке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 10:58Белки Финлайсона и черные лебеди поселились в нижегородском зоопарке
08 ноября 2025 11:07Нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на зимний режим работы
22 октября 2025 12:56Бэби-бум в "Лимпопо": малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных