Малышка-трубкозуб Хиба переезжает из нижегородского "Лимпопо" в Крым Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Редкая трубкозубиха по имени Хиба, родившаяся в нижегородском "Лимпопо", переехала в Бахчисарайский парк миниатюр. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, малышка появилась на свет в июле, став вторым трубкозубом, рожденным в неволе на территории России. Через месяц после рождения сотрудники зоопарка предложили нижегородцам выбрать имя для новорожденной. По итогам голосования детеныша назвали Хиба, что в переводе с арабского "подарок".

К переезду Хибы сотрудники "Лимпопо" начали готовиться заранее. В её вольере установили специальный транспортировочный контейнер, чтобы животное привыкло к нему и не испытывало стресса в дороге.

Перед отъездом для подросшей трубкозубихи устроили прощальное угощение. Представители зоопарка отметили, что расставание с Хибой прошло с "светлой грустью".

"История нашей Хибы в "Лимпопо" подходит к концу, но начинается новая, совсем другая история! Так будет лучше и так должно быть. В добрый путь, наше чудо по имени Хиба!" — поделились сотрудники зоопарка.

При этом в "Лимпопо" остаются родители Хибы, которых можно увидеть.

