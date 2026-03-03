Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
03 марта 2026 10:17
Экс-зампред ЗСНО Михаил Дикин вновь оказался в центре дорожного конфликта
03 марта 2026 09:58
Директора нижегородской фирмы осудят за мошенничество при ремонте поликлиники  
02 марта 2026 19:53
Работники нижегородского ресторана похитили 800 тысяч рублей
02 марта 2026 19:13
37-летний кровельщик разбился насмерть в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 18:49
Эксклюзив
Суд перевел политтехнолога Михаила Халугу под домашний арест
02 марта 2026 18:16
Чиновника в Чкаловске заподозрили в хищении 2,8 млн рублей из бюджета
02 марта 2026 17:24
Казанцы закупали у нижегородцев компоненты ядовитого спирта
02 марта 2026 17:11
Подгоревшая еда унесла жизнь пенсионера в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 16:50
Эксклюзив
Экс-глава нижегородского ОНФ получил 2 года за мошенничество с субсидией
02 марта 2026 16:39
Эксклюзив
Мошенники украли у нижегородцев 3,5 млрд рублей за год
Происшествия

Экс-зампред ЗСНО Михаил Дикин вновь оказался в центре дорожного конфликта

03 марта 2026 10:17
Экс-зампред ЗСНО Михаил Дикин вновь оказался в центре дорожного конфликта

Фото: телеграм-канал "Опер пишет"

В Нижнем Новгороде вновь обсуждают поведение бывшего зампредседателя Законодательного собрания региона Михаила Дикина. Как сообщает Telegram-канал "Опер пишет", об инциденте с водителем, похожим на Дикина, рассказала нижегородка.

Все произошло в выходные на улице Родионова. Мужчина решил, что ему не уступили дорогу, после чего начал обгонять автомобиль и резко перестраиваться перед ним, создавая опасную ситуацию. Затем он остановился посреди проезжей части и перекрыл движение на два зелёных сигнала светофора, не позволяя машине продолжить путь.  

Это далеко не первый дорожный конфликт, связанный с именем Дикина. В октябре 2023 года на площади Лядова он, управляя "Мерседесом", подрезал "Жигули" и во время ссоры выстрелил из газового пистолета в лицо водителю. В суде Дикин утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку оппонент якобы напал первым. Однако присяжные признали его виновным в хулиганстве с применением оружия.

Осенью 2024 года бывший депутат также оказался в центре скандала после конфликта с водителем автобуса в центре города. Он перекрыл дорогу общественному транспорту, посчитав, что ему не уступили. Сам Дикин заявлял, что тем самым "спасал" пассажиров, поскольку, по его мнению, водитель был пьян. Суд впоследствии назначил ему штраф. Спустя месяц он вновь вступил в перепалку с автомобилистами.

Напомним, Михаил Дикин ранее был осуждён за организацию покушения на бывшего мэра Олега Сорокина. В колонии он провёл десять лет и освободился условно-досрочно в июле 2016 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

