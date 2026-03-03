Экс-зампред ЗСНО Михаил Дикин вновь оказался в центре дорожного конфликта Происшествия

Фото: телеграм-канал "Опер пишет"

В Нижнем Новгороде вновь обсуждают поведение бывшего зампредседателя Законодательного собрания региона Михаила Дикина. Как сообщает Telegram-канал "Опер пишет", об инциденте с водителем, похожим на Дикина, рассказала нижегородка.

Все произошло в выходные на улице Родионова. Мужчина решил, что ему не уступили дорогу, после чего начал обгонять автомобиль и резко перестраиваться перед ним, создавая опасную ситуацию. Затем он остановился посреди проезжей части и перекрыл движение на два зелёных сигнала светофора, не позволяя машине продолжить путь.

Это далеко не первый дорожный конфликт, связанный с именем Дикина. В октябре 2023 года на площади Лядова он, управляя "Мерседесом", подрезал "Жигули" и во время ссоры выстрелил из газового пистолета в лицо водителю. В суде Дикин утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку оппонент якобы напал первым. Однако присяжные признали его виновным в хулиганстве с применением оружия.

Осенью 2024 года бывший депутат также оказался в центре скандала после конфликта с водителем автобуса в центре города. Он перекрыл дорогу общественному транспорту, посчитав, что ему не уступили. Сам Дикин заявлял, что тем самым "спасал" пассажиров, поскольку, по его мнению, водитель был пьян. Суд впоследствии назначил ему штраф. Спустя месяц он вновь вступил в перепалку с автомобилистами.

Напомним, Михаил Дикин ранее был осуждён за организацию покушения на бывшего мэра Олега Сорокина. В колонии он провёл десять лет и освободился условно-досрочно в июле 2016 года.