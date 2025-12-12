Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Около 200 нижегородцев вступили мобилизационный резерв "БАРС-НН"

12 декабря 2025 15:29 Общество
Около 200 нижегородцев вступили мобилизационный резерв БАРС-НН

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

В Нижегородской области на полигоне стартовали учения для новой группы резервистов, которые вступили в мобилизационный отряд "БАРС-НН". Все участники подписали контракт с минобороны и готовы защищать родной регион в случае необходимости.

Военком региона Сергей Агафонов отметил, что желающих присоединиться к "БАРС-НН" становится всё больше.

"На сегодняшний день в ряды резервистов уже вступили около 200 нижегородцев – это хороший показатель, и мы наблюдаем ежедневную положительную динамику. Сегодняшние реалии показывают, что работа подразделений "БАРС-НН" важна и необходима для региона", - подчеркнул Агафонов.

Один из бойцов с позывным "Костёр" участвовал в специальной военной операции. Он рассказал, что пришёл в "БАРС-НН" вместе с ребятами, с которыми познакомился в телеграм-канале отряда. Резервист с позывным "Сокол" узнал о наборе от бойцов, которые уже служат. Он изучил условия, посмотрел видео и решил, что тоже хочет вступить.

Обучением занимаются инструкторы с реальным боевым опытом, в том числе из зоны СВО. Программа постоянно обновляется, чтобы соответствовать текущим задачам. Основной упор — на практику: стрельба по движущимся мишеням, работа в мобильных группах, отработка тактики.

После завершения сборов участники "БАРС-НН" будут охранять важные объекты на территории Нижегородской области.

Напомним, служба в составе "БАРС-НН" проходит только в пределах Нижегородской области, участники не направляются в зону СВО. При этом бросать основную работу не нужно: сборы проходят периодически, а за резервистами сохраняются рабочее место и зарплата. Также участникам предоставляют денежное содержание, современное снаряжение, питание, медпомощь и страховку.

Ранее сообщалось, что командиром резерва назначен Алексей Храмов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
БАРС-НН Военные Добровольцы
