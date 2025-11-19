Олег Сорокин оспорил в суде отказ в УДО

Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин подал апелляцию на отказ суда в условно-досрочном освобождении, сообщает "Коммерсант-Приволжье".
Напомним, Сорокин отбывает десятилетний срок в колонии строгого режима в Омске. Его арестовали в декабре 2017 года, когда он занимал пост заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области. В 2019 году суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в соучастии в похищении человека. За решеткой он провел уже восемь лет и в октябре подал заявление о досрочном освобождении. Однако суд ходатайство экс-чиновника не удовлетворил.
Осужденный с таким решением не согласился, его адвокаты подготовили апелляцию. Ожидается, что материалы поступят на рассмотрения Омского областного суда 26 ноября. Потерпевший по делу Александр Новоселов по-прежнему выступает против досрочного освобождения Сорокина.
Добавим, что с экс-главы Сорокина и его бывшей супруги ранее было взыскано более 2,5 млрд рублей за нарушения антикоррупционного законодательства. Еще один иск прокуратуры о взыскании с бывшей супружеской пары более 2 млрд рублей начал рассматривать суд в Семенове.
