Экономика

Складской комплекс за 2 млрд рублей хотят построить в Арзамасе

26 ноября 2025 10:00 Экономика
Складской продовольственный комплекс появится в Арзамасе

В Арзамасе собираются построить современный оптово-распределительный складской комплекс, рассчитанный на работу с сельхозпродукцией. Объявление о проекте появилось на официальном инвестиционном портале Нижегородской области.

Проектом предусмотрено создание мультитемпературного склада, где будут не только хранить, но и перерабатывать продукцию сельского хозяйства, за исключением зерновых. Кроме того, центр сможет выполнять функции биржи, где можно будет торговать аграрными товарами.

На данный момент проект находится на стадии проектирования. Реализовать его планируют в течение 2-3 лет. После запуска комплекса появится около 150 новых рабочих мест.

Объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей. Сейчас ведется поиск инвестора, готового поддержать строительство.

Под застройку выбрана площадка, расположенная к западу от села Протопоповка и в полутора километрах от трассы М-12 "Восток", площадью 9,1 гектара.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин высказался о строительстве логистического комплекса в Новинках.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин высказался о строительстве логистического комплекса в Новинках.

Арзамас инвестиционные проекты Строительство
