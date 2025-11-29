Семь полуразрушенных гаражей снесут на проспекте Героев в Нижнем Новгороде Общество

Власти Нижнего Новгорода приняли решение о сносе семи самовольно возведённых кирпичных гаражей, расположенных на территории Московского района. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о шести полуразрушенных гаражах, объединенных в единый блок, и одном отдельно стоящем. Объекты признаны незаконными постройками и подлежат демонтажу в течение шести месяцев. Все они находятся на участке между домом №167 по шоссе Московскому и домом №12 по проспекту Героев. Земля, на которой расположены постройки, относится к категории с неразграниченной государственной собственностью.

Согласно постановлению администрации города, владельцы или правообладатели участков обязаны добровольно освободить гаражи от имущества и снести их в установленный срок. В противном случае демонтаж будет выполнен в принудительном порядке.

Ранее сообщалось, что 9 августа из-за обрушения части стены старого заброшенного здания на улице Раевского погиб ребенок, который в тот момент прохидил мимо с отцом. Было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Автозаводского района. Следствие посчитало, что она отнеслась халатно к своим обязанностям по выявлению таких строений. Дело рассматривается в суде.