16-летний нижегородец вынес из магазинов технику почти на миллион рублей — видео

Фото:
В Нижнем Новгороде полицейские выявили серию краж дорогостоящей техники из магазинов цифровых и бытовых товаров. Несовершеннолетний заходил в торговые залы, брал товар с прилавков и спокойно уходил, не расплатившись, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Поводом для проверки стало заявление, поступившее в полицию в 2025 году от представителя известной торговой сети. Компания сообщила о пропаже трех игровых приставок и пяти ноутбуков из разных филиалов. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний житель областного центра.
Как рассказал подросток полицейским, он выбирал понравившуюся технику на полках, после чего либо прятал её под одежду, либо просто выносил в руках. В одном из эпизодов ему помогал 18-летний знакомый.
По данным следствия, именно этот приятель затем занимался сбытом украденной техники, передавая её в комиссионные магазины.
По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабёж" и ч. 1 ст. 175 УК РФ "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём".
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что нижегородец полгода выносил украшения из квартиры сожительницы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+