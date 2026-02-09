16-летний нижегородец вынес из магазинов технику почти на миллион рублей — видео Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полицейские выявили серию краж дорогостоящей техники из магазинов цифровых и бытовых товаров. Несовершеннолетний заходил в торговые залы, брал товар с прилавков и спокойно уходил, не расплатившись, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Поводом для проверки стало заявление, поступившее в полицию в 2025 году от представителя известной торговой сети. Компания сообщила о пропаже трех игровых приставок и пяти ноутбуков из разных филиалов. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний житель областного центра.

Как рассказал подросток полицейским, он выбирал понравившуюся технику на полках, после чего либо прятал её под одежду, либо просто выносил в руках. В одном из эпизодов ему помогал 18-летний знакомый.

По данным следствия, именно этот приятель затем занимался сбытом украденной техники, передавая её в комиссионные магазины.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабёж" и ч. 1 ст. 175 УК РФ "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём".

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородец полгода выносил украшения из квартиры сожительницы.