За ноябрь в Нижегородской области пропали 128 человек

В ноябре 2025 года в Нижегородской области без вести пропали 128 человек. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтер".
По данным организации, 96 человек удалось найти живыми. Еще восемь были обнаружены мертвыми.
В пяти случаях помощь добровольцев не потребовалась — пропавшие нашлись самостоятельно или были найдены другими службами.
Судьба 19 человек до сих пор остается неизвестной. Их поиски в настоящее время продолжаются.
Ранее сообщалось, что рыбак пропал на Горьковском водохранилище в районе Сокольского. Также в ноябре стало известно об исчезновении нижегородца, который уехал в Москву.
Всего с начала 2025 года волонтёрам удалось установить судьбу более 2300 жителей области, числившихся пропавшими.
