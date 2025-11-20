Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Общество

Нижегородская мэрия передумала продавать здание на Большой Покровской

20 ноября 2025 13:20 Общество
Нижегородская мэрия передумала продавать здание на Большой Покровской

Фото: "Яндекс Карты"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Мэрия Нижнего Новгорода отказалась от планов по продаже здания на улице Большой Покровской, 37а. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по муниципальному имуществу, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светланы Помпаевой, двухэтажное нежилое здание предлагается исключить из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2024–2026 годы.

Как указано в пояснительной записке, решение принято в связи с планируемой передачей объекта в региональную собственность. Это делается во исполнение поручения губернатора по развитию исторических территорий Нижнего Новгорода.

Ранее мэрия планировала выставить на торги нежилое здание площадью 558,4 кв. м вместе с земельным участком площадью 1 769 кв. м. Прежде в этом здании размещалось управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты.

Кроме того, в региональную собственность планируется передать ряд нежилых помещений (в том числе квартир), расположенных по следующим адресам: улица Большая Печерская, 45Б; улица Ильинская, 140/2; улица Чернышевского, 18; улица Алеши Пешкова, 49. Эти объекты предлагается включить в перечень для передачи в безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев — в соответствии с обращением министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. В дальнейшем помещения перейдут в собственность региона.

Депутаты попросили уточнить, на основании какого обращения принимается решение и какова дальнейшая судьба указанных объектов. Светлана Помпаева пояснила, что в администрацию поступило письмо от регионального минимущества, а также имеется поручение губернатора, данное по итогам совещания, посвящённого вопросам развития исторических территорий.

"Есть протокол совещания от 28 марта 2025 года под председательством губернатора Глеба Никитина, на котором рассматривались вопросы прединвестиционной политики в отношении исторических кварталов. В обсуждение входили улицы Алексеевская, Ильинская, а также ряд зданий, рассматриваемых совместно с АСИРИСом. Также разработана концепция ревитализации квартала "Улица Грузинская", куда входит и объект на Большой Покровской, 37а. Кроме того, ведётся работа по проекту ревитализации района "Старое Канавино"», — отметила Помпаева.

По итогам обсуждения депутаты поддержали проект постановления, а также приняли решение направить официальный запрос в министерство имущественных и земельных отношений по всем рассматриваемым объектам.

Ранее сообщалось, что три исторических здания хотят восстановить в центре Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

