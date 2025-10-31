Реконструкция нижегородского стадиона "Динамо" завершена на 71% Спорт

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Капитальный ремонт одного из старейших спортивных объектов Нижнего Новгорода — стадиона "Динамо" — выполнен уже на 71%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

По информации ведомства, на конец октября 2025 года завершены основные работы на футбольном поле: уложено финишное покрытие и нанесена разметка.

Кроме того, полностью готовы легкоатлетические дорожки и сектора для прыжков. Завершена установка фундаментов под осветительные мачты, а также выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций.

В настоящее время строители занимаются возведением фундаментов под контрольно-пропускные пункты и цифровое информационное табло, которое станет важным элементом инфраструктуры обновленного стадиона.

Как уточнили в региональном минспорта, сроки окончания всех ремонтных работ остаются прежними — завершение реконструкции запланировано на первую половину 2026 года.

Возможность проведения массовых мероприятий на территории стадиона станет определять администрация объекта. При этом приоритет будет отдаваться тренировочному процессу спортсменов и проведению официальных спортивных мероприятий, добавили в ведомстве.

Напомним, что проезд около стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде закрыли по 30 апреля 2026 года включительно.

Также сообщалось о возведении временной дороги к нижегородскому стадиону "Динамо".