Дом купца Заплатина в Нижнем Новгороде внесли в реестр ОКН

Фото: Анастасия Назарова

Здание бывших торговых лавок купца С.А. Заплатина в Нижнем Новгороде официально получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации Нижегородской области.

Архитектурный объект, известный как "Дом Заплатина", расположен по адресу улица Совнаркомовская, 1. В 2024 году он был включён в перечень выявленных памятников как "Корпус лавок С.А. Заплатина". А в ноябре 2025 года поступило предложение о его включении в реестр охраняемых объектов.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что приказ издан в целях исполнения федерального закона "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации". Основная задача — обеспечить сохранность здания на исторически сложившейся территории. Проект нормативного акта прошёл общественное обсуждение и получил одобрение прокуратуры региона.

Отметим, что имя купца Заплатина связано ещё с одним памятником архитектуры в Нижнем Новгороде — жилым домом на улице Ошарской, 1/41. Это здание, построенное в 1911 году, сегодня занимает областной военкомат. В настоящее время там продолжаются реставрационные работы.

Ранее сообщалось, что три ОКН в историческом центре Нижнего Новгорода планирую восстановить к осени 2029 года.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных