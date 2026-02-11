Нижегородские супруги получили новую квартиру спустя 55 лет ожидания Общество

Фото: телеграм-канал Оксаны Кислицыной

Семейная пара нижегородцев получила новое жильё после 55 лет ожидания улучшения жилищных условий. Решить вопрос им помогла уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

По ее словам, супруги десятилетиями жили в аварийном доме без газа и горячей воды, а в туалете водились грызуны. При этом семья пережила тяжелую личную трагедию — вскоре после возвращения с чеченской войны умер их сын. Оставшись одни, они продолжали ждать положенного жилья.

Обращение к омбудсмену стало, по сути, криком отчаяния. Ситуация долгие годы не сдвигалась с места и казалась безвыходной. После вмешательства уполномоченного началась работа с документами и правовой позицией, дело дошло до суда.

"И в декабре мы вместе выиграли суд. А на первой неделе февраля - случилось то, во что они, наверное, уже не верили. Они получили ключи. От светлой двухкомнатной квартиры в новостройке. С газом, горячей водой, с нормальной ванной и туалетом, и даже с чудесным балконом", - написала Кислицына.

