Общество

Нижегородские супруги получили новую квартиру спустя 55 лет ожидания

11 февраля 2026 13:39 Общество
Нижегородские супруги получили новую квартиру спустя 55 лет ожидания

Фото: телеграм-канал Оксаны Кислицыной

Семейная пара нижегородцев получила новое жильё после 55 лет ожидания улучшения жилищных условий. Решить вопрос им помогла уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына. 

По ее словам, супруги десятилетиями жили в аварийном доме без газа и горячей воды, а в туалете водились грызуны. При этом семья пережила тяжелую личную трагедию — вскоре после возвращения с чеченской войны умер их сын. Оставшись одни, они продолжали ждать положенного жилья.

Обращение к омбудсмену стало, по сути, криком отчаяния. Ситуация долгие годы не сдвигалась с места и казалась безвыходной. После вмешательства уполномоченного началась работа с документами и правовой позицией, дело дошло до суда.

"И в декабре мы вместе выиграли суд. А на первой неделе февраля - случилось то, во что они, наверное, уже не верили. Они получили ключи. От светлой двухкомнатной квартиры в новостройке. С газом, горячей водой, с нормальной ванной и туалетом, и даже с чудесным балконом", - написала Кислицына.

Ранее сообщалось, что бездомному уроженцу Монголии помогли найти жилье в Нижнем Новгороде. 

Ранее сообщалось, что бездомному уроженцу Монголии помогли найти жилье в Нижнем Новгороде.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных