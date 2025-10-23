Кражу почти 5 тонн никельсодержащего металла раскрыли в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о крупной краже никельсодержащих отходов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным следствия, группа работала с июля 2021 года по февраль 2025 года. Изначально в нее входило четверо сотрудников металлообрабатывающей компании: два мастера смены, резчик холодного металла и водитель. Во время смен намеренно создавали излишки металлических отходов, а в документы вносили ложные сведения. Похищенное сначала прятали прямо на территории предприятия, а затем водитель вывозил металл к себе домой.

Чтобы скрыть свое участие в хищениях, обвиняемые использовали для получения денег от сдачи металла, чужие банковские карты и паспортные данные, которые им добровольно предоставляли другие граждане.

Всего участники группы похитили 4 872 кг металла на сумму почти 7 млн рублей. Деньги от сдачи организатор делил между всеми участниками.

Позже двое мужчин решили прекратить участие в схеме, а оставшиеся привлекли в свою незаконную деятельность нового участника — 33-летнего мастера цеха. В феврале 2025 года охрана предприятия задержала злоумышленников при попытке вывезти очередную партию металла.

Все пятеро признали вину. Двое из них арестованы, один находится под домашним арестом, еще двое — под подпиской о невыезде. На имущество фигурантов наложен арест на сумму более 1,3 млн рублей, из которых более миллиона уже возмещены.

Уголовное дело направят в суд после утверждения обвинительного заключения. Максимальное наказание по вменяемым статьям — лишение свободы до 10 лет и штраф до миллиона рублей.

