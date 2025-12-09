Более 17,5 млн рублей выделено на охрану пяти аварийных домов в Нижнем Новгороде Общество

На охрану пяти аварийных многоквартирных домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода в 2026 году планируется направить более 17,7 млн рублей. Соответствующие объявления размещены на портале госзакупок.

Заказчиком всех контрактов выступает управление жилищного фонда, имущественных и коммунальных отношений администрации района.

Каждый из объектов охраны получил одинаковую начальную цену контракта — 3,5 млн рублей. Услуги должны оказываться круглосуточно в течение всего 2026 года.

Согласно документации, охранные посты должны быть оборудованы специализированными бытовками, сотрудники обязаны иметь радиосвязь, форменную одежду и 4-й квалификационный разряд. Охрана будет обеспечивать контроль доступа, патрулирование, соблюдение пожарной безопасности и взаимодействие с экстренными службами при возникновении ЧС.

Под охрану попадут дома по следующим адресам: улица Усиевича, 12; улица Матросская, 12 и 14; переулок Юпитерский, 4; улица Волочильная, 5.

Все они в разное время были признаны аварийными и расселены. Так, дом №12 на Усиевича был поврежден в результате пожара в июне 2024 года, после чего в июле для него был введен режим ЧС из-за угрозы обрушения. Дома на Матросской, 12 и 14 также признаны аварийными. Здание на Матросской, 14 было включено в программу расселения еще в 2019 году.

Многоквартирный дом в Юпитерском переулке, 4, власти начали изымать в октябре 2025 года. Причиной стало неудовлетворительное техническое состояние здания.

Еще один объект охраны — одноэтажный деревянный дом на Волочильной, 5, построенный в 1925 году. В марте 2024 года из-за угрозы обрушения в нем был введен режим ЧС, а жильцы были расселены.

Ранее сообщалось, что более 3 млн рублей заложили на охрану расселенного аварийного дома №12 на улице Сутырина в Сормове. Еще 13 млн выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе.