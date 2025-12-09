Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2025 12:17Более 17,5 млн рублей выделено на охрану пяти аварийных домов в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 11:27ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком"
09 декабря 2025 11:26Еще два туалета установили в парках Нижнего Новгорода
09 декабря 2025 11:11Почти 189 млн рублей выделили на капремонт нижегородской школы №93
09 декабря 2025 10:35Эксперимент по запрету вейпов предложили провести только в Нижегородской области
09 декабря 2025 10:22Игорь Комаров: "Вся история России - это подвиг, мужество, самоотверженность"
09 декабря 2025 10:15Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Героев Отечества
09 декабря 2025 10:00Нижегородцам рассказали, как получить статус предпенсионера в 2026 году
09 декабря 2025 09:16Вакцину от меланомы начнут применять в России в 2026 году
09 декабря 2025 09:06Два рейса задержали в нижегородском аэропорту
Общество

Более 17,5 млн рублей выделено на охрану пяти аварийных домов в Нижнем Новгороде

09 декабря 2025 12:17 Общество
Более 17,5 млн рублей выделено на охрану пяти аварийных домов в Нижнем Новгороде

На охрану пяти аварийных многоквартирных домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода в 2026 году планируется направить более 17,7 млн рублей. Соответствующие объявления размещены на портале госзакупок.

Заказчиком всех контрактов выступает управление жилищного фонда, имущественных и коммунальных отношений администрации района.

Каждый из объектов охраны получил одинаковую начальную цену контракта — 3,5 млн рублей. Услуги должны оказываться круглосуточно в течение всего 2026 года.

Согласно документации, охранные посты должны быть оборудованы специализированными бытовками, сотрудники обязаны иметь радиосвязь, форменную одежду и 4-й квалификационный разряд. Охрана будет обеспечивать контроль доступа, патрулирование, соблюдение пожарной безопасности и взаимодействие с экстренными службами при возникновении ЧС.

Под охрану попадут дома по следующим адресам: улица Усиевича, 12; улица Матросская, 12 и 14; переулок Юпитерский, 4; улица Волочильная, 5.

Все они в разное время были признаны аварийными и расселены. Так, дом №12 на Усиевича был поврежден в результате пожара в июне 2024 года, после чего в июле для него был введен режим ЧС из-за угрозы обрушения. Дома на Матросской, 12 и 14 также признаны аварийными. Здание на Матросской, 14 было включено в программу расселения еще в 2019 году.

Многоквартирный дом в Юпитерском переулке, 4, власти начали изымать в октябре 2025 года. Причиной стало неудовлетворительное техническое состояние здания.

Еще один объект охраны — одноэтажный деревянный дом на Волочильной, 5, построенный в 1925 году. В марте 2024 года из-за угрозы обрушения в нем был введен режим ЧС, а жильцы были расселены.

Ранее сообщалось, что более 3 млн рублей заложили на охрану расселенного аварийного дома №12 на улице Сутырина в Сормове. Еще 13 млн выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Ленинский район Охрана
Поделиться:
Новости по теме
03 декабря 2025 14:29Выбран подрядчик для строительства дома под расселение в Сормове
02 декабря 2025 08:20Мэрия изымает еще два МКД в центре Нижнего Новгорода
19 ноября 2025 11:59Ход переселения нижегородцев из аварийного жилья обсудили в гордуме
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных