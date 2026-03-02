Агропредприятие, дом-автобус и ферму микрозелени продают в Нижнем Новгороде Экономика

Нижний Новгород сохраняет позиции одного из заметных регионов на рынке готового бизнеса. По информации Авито, в городе и области выставлены на продажу проекты разного масштаба — от крупных аграрных активов до компактных форматов в сфере аренды и городского фермерства.

Самым крупным лотом выступает действующее сельскохозяйственное предприятие полного цикла. В структуру бизнеса входят обширные земельные ресурсы, современная техника, собственные мощности для хранения и переработки продукции, а также выстроенные каналы реализации.

Компания работает в сегменте растениеводства с диверсифицированным набором культур и ведет деятельность круглый год. Предложение может быть интересно как профильным инвесторам, так и действующим агрохолдингам, рассматривающим расширение. Стоимость актива составляет 90 000 000 рублей.

В сегменте краткосрочной аренды представлен нестандартный проект — дом для посуточного проживания, созданный на базе переоборудованного автобуса. Объект размещен стационарно и функционирует как компактный загородный дом с необычной архитектурой.

По данным продавца, формат уже протестирован и демонстрирует стабильную загрузку. Конструкция позволяет при необходимости переместить объект в другой регион или масштабировать модель. Средняя ежемесячная выручка оценивается примерно в 350 000 рублей при умеренных расходах. Цена проекта — 2 500 000 рублей.

Еще одно направление — сити-ферма по выращиванию микрозелени, беби-листа и съедобных цветов за 3 900 000 рублей. Производство организовано по принципу полного цикла и ориентировано на круглогодичную работу. Продукция сертифицирована и поставляется в сегмент HoReCa и розничные точки.

Формат позволяет наращивать объемы без снижения качества и остается востребованным благодаря интересу к локальным и свежим продуктам.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов.