Культура и отдых

Лиза Симпсон заменила Барта на новом арт-объекте в Студёном квартале

20 ноября 2025 18:25 Культура и отдых
Лиза Симпсон заменила Барта на новом арт-объекте в Студёном квартале

Фото: АНО "АСИРИС"

В Студёном квартале Нижнего Новгорода появился новый арт-объект — на фасаде старинного дома теперь изображена Лиза Симпсон. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Работа выполнена в стиле известной картины Бэнкси "Любовь в мусорной корзине", ранее известной как "Девочка с воздушным шаром", которая частично самоуничтожилась в 2018 году на аукционк Sotheby's встроенном в тяжелую раму шредером.

Новый рисунок разместили в оставшейся от прежнего объекта раме. Напомним, ранее на этом месте находилась картина с Бартом Симпсоном и надписью "Я не буду портить чужие картины". Однако и она, как и предыдущая работа, была похищена. 

Ранее сообщалось, что улицу Рождественскую украсили историческим граффити.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных