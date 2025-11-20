Лиза Симпсон заменила Барта на новом арт-объекте в Студёном квартале

Фото:
В Студёном квартале Нижнего Новгорода появился новый арт-объект — на фасаде старинного дома теперь изображена Лиза Симпсон. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".
Работа выполнена в стиле известной картины Бэнкси "Любовь в мусорной корзине", ранее известной как "Девочка с воздушным шаром", которая частично самоуничтожилась в 2018 году на аукционк Sotheby's встроенном в тяжелую раму шредером.
Новый рисунок разместили в оставшейся от прежнего объекта раме. Напомним, ранее на этом месте находилась картина с Бартом Симпсоном и надписью "Я не буду портить чужие картины". Однако и она, как и предыдущая работа, была похищена.
Ранее сообщалось, что улицу Рождественскую украсили историческим граффити.
