Лиза Симпсон заменила Барта на новом арт-объекте в Студёном квартале Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

В Студёном квартале Нижнего Новгорода появился новый арт-объект — на фасаде старинного дома теперь изображена Лиза Симпсон. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Работа выполнена в стиле известной картины Бэнкси "Любовь в мусорной корзине", ранее известной как "Девочка с воздушным шаром", которая частично самоуничтожилась в 2018 году на аукционк Sotheby's встроенном в тяжелую раму шредером.

Новый рисунок разместили в оставшейся от прежнего объекта раме. Напомним, ранее на этом месте находилась картина с Бартом Симпсоном и надписью "Я не буду портить чужие картины". Однако и она, как и предыдущая работа, была похищена.

Ранее сообщалось, что улицу Рождественскую украсили историческим граффити.