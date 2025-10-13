Закончились съемки фильма "Бо-Бо" с сыном Евгения Цыганова Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами съемок

В Нижегородской области закончилась работа над полнометражной лентой "Бо-Бо" (16+)— трогательной историей о девочке-подростке с гемангиомой, которая сталкивается с насмешками сверстников и предрассудками общества. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали создатели фильма.

Проект задается вопросом, как устоять перед внешним миром и не потерять себя, если ты "не такой, как все". При этом ключевая боль героини — не спор с чужими мнениями, а напряжение внутри самого близкого круга, в семье.

Главные роли исполнили юная актриса Дарья Альхова, а также Александр Цыганов, сын российских актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. В фильме также снялись Ольга Лапшина, Марина Лебедева и Сергей Колесников.

Съемочный процесс шел с конца лета в деревнях Буслаево и Раскаты, а также в селе Троицкое Нижегородской области. При это часть сцен снималась в Москве. Работа велась при поддержке правительства Нижегородской области и местной кинокомиссии.

Особое внимание киношники уделили локациям: некоторые эпизоды сняли в доме середины XIX века без реставрации, где сохранилась аутентичная деревенская среда. Это решение помогло приблизить визуальный язык картины к сказочной атмосфере.

Чтобы раскрыть внутренний мир героини, авторы выстраивали повествование через ее детское восприятие — ощущения, эмоции и взгляд на реальность. Мир главной героини отсылает к сказочному настроению Норштейновского "Ёжика в тумане" (0+), а основная ткань фильма балансирует между натурализмом и сказочным мотивом.

Анастасия Кузина выступила не только режиссером, но и автором сценария. "Бо-Бо" — ее полнометражный дебют. По словам Анастасии, проект требовал особого участия от всей команды: "Мне было важно быть услышанной. И, к моему огромному счастью, каждый цех нашей съемочной группы относился с большим трепетом и уважением к этой истории, что сильно меня поддерживало. Ведь я столкнулась не только с тем, что рассказываю об очень личном, но и снимаю свое первое кино. Без такой команды ничего бы не получилось".

Премьера фильма, который создается при поддержке Минкульта РФ, запланирована на 2026 год.

Ранее сообщалось, что фильм с Хабенским, снятый нижегородцем, взял главную награду фестиваля "Маяк".