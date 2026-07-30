Движение транспорта ограничат возле стадиона на Стрелке из-за фестиваля

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Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Нижнего Новгорода из-за музыкального фестиваля «Пари фест» (18+). Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 22:00 31 июля по 07:00 2 августа.
Проезд временно закроют на Волжской набережной от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, на Совнаркомовской от Волжской набережной до Самаркандской, а также на Стрелке от Совнаркомовской до дома №18 по Стрелке.
Кроме того, временно нельзя будет парковаться у дома №5 на Стрелке.
Ранее сообщалось, что до конца лета проезд транспорта по улице Рождественской будет ограничен по выходным в связи с проведением гастрономического фестиваля (18+).
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