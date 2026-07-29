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Афиша

Аглая Тарасова примет участие в фестивале «Специфик» в Нижнем Новгороде

29 июля 2026 08:02 Афиша
Аглая Тарасова примет участие в фестивале Специфик в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Известные актеры примут участие в театральном фестивале «Специфик» (16+), который пройдет в Нижнем Новгороде в четвертый раз.

По традиции фестиваль будет идти в два этапа: с 31 июля по 2 августа и с 7 по 9 августа.

В первый уикенд гостей ждет встреча с Александрой Ревенко, известной зрителю по роли Кати из фильма «Содержанки» (18+), и Никитой Санаевым из проекта «Комбинация» (18+). Они примут участие в спектакле-сериале Антона Морозова по мотивам пушкинских «маленьких трагедий». Действие развернется в квартире старинного дома на Большой Покровской. Увидеть постановку можно будет как изнутри, так и снаружи здания на экране.

Во второй уикенд перед зрителям предстанет Аглая Тарасова, известная по фильмам «Лед» (12+), «Холоп 2» (12+) и ситкому «Интерны» (16+). Она присоединится к работе над спектаклем режиссера Дениса Парамонова. Вместе с ней участие в спектакле примут Филипп Ершов, известный по фильмам «Лёд 2» (6+) и «Один вдох» (18+), и Дмитрий Белякин, известный по роли Пантелея Мелехова в экранизации «Тихий Дон» (12+).

Ранее сообщалось, что до конца лета по выходным ограничат проезд транспорта по улице Рождественской. Это связано с проведением гастрономического фестиваля (18+) в рамках «Столицы закатов».

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Теги:
культура Театр Фестиваль
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