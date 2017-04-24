Райсуд принял на новое рассмотрение административное дело о нижегородском "концлагере для собак" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Московский районный суд Нижнего Новгорода принял на новое рассмотрение административное дело о "концлагере для собак". Об этом говорится в делопроизводстве суда.

Согласно материалам, дело в отношении ООО "ЭБС" по ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ было передано судье 25 апреля 2017 года. Дата его рассмотрения пока не назначена. Отметим, что дело будет рассматривать другой судья – Ирина Лопатина. Ранее дело рассматривалось Ольгой Айдовой.

Напомним, в апреле стало известно, что постановление Московского районного суда от 15 марта 2017 года о прекращении производства по делу о "концлагере" отменено облсудом и направлено на новое рассмотрение.

Ранее районный суд прекратил дело в отношении ООО "ЭБС" в связи с истечением срока давности. По результатам вынесенного постановления председателем Нижегородского областного суда Анатолием Бондаром была инициирована проверка законности судебного акта. Бондар тогда прямо указал на судебную волокиту.

Как сообщалось ранее, в начале ноября 2016 года активистами был обнаружен склад, который арендует ООО "ЭБС", где содержалось более 20 собак с признаками истощения и несколько трупов животных.

Также напомним, что продолжается расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животными в "концлагере". В январе 2017 года УМВД по Нижнему Новгороду передало в СУ СК дело по ч.1 ст.245 УК РФ. Следователи провели проверку на станции временного содержания собак. Установлено, что животные доставлялись для содержания из нескольких районов области. Обслуживание этой станции осуществлялось коммерческой организацией на основании заключенных в 2016 году контрактов с районными администрациями по отлову безнадзорных животных.

СПРАВКА:

КоАП РФ, Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Ч. 3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.