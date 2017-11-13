Нижегородская администрация заявила о необходимости дополнительных 20 млн рублей на льготное питание после повышения цен Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация заявила о необходимости выделения дополнительных 20 млн рублей в год на льготное питание школьников из бюджета города после повышения цен. Об этом журналистам сообщила директор департамента образования Ирина Тарасова на выездном заседании комиссии Гордумы по соцполитике 14 ноября 2017 года.



Напомним, с 7 ноября стоимость питания в школах была увеличена: на завтрак - до 66 рублей (рост на 22%), на обед – до 80 рублей (рост на 21%), на полдник – до 30 рублей (рост на 7%). Горадминистрация объяснила индексацию следующими причинами: существенный рост цен на продукты питания за последние два года, требования Роспотребнадзора по соблюдению норм питания, усиление общественного контроля за организацией питания в школах.



Сегодня на выездном заседании Ирина Тарасова рассказала журналистам, что, в связи с повышением цен, на льготное питание, которое финансируется из бюджета города, дополнительно необходимо порядка 20 млн рублей. Данный вопрос будет выноситься на рассмотрение Гордумы Нижнего Новгорода.



"В городе на ноябрь 2017 года насчитывается 11,2 тысяч льготников. Отмечу, что мы ждали большого числа звонков, выражения недовольства от родителей в связи с новыми ценами. За неделю в департамент поступило чуть более 20 звонков (в основном, в первый день) и одно письмо, с просьбой объяснить, чем обоснованно такое повышение", - отметила директор департамента образования.



О том, что нижегородская администрация планирует повысить стоимость питания в школах, стало известно в сентябре 2017 года, но тогда не указывались сроки. Последний раз цены повышались в 2015 году – на 12%.



Напомним, в декабре 2016 года Дума включила "находящихся в социально опасном положении" детей в перечень льготников на питание в школе. Тогда же сообщалось, что в школах планируется создать специальные комиссии, которые будут устанавливать, насколько семья ребенка формально не является малоимущей и он нуждается в льготном питании.