Президент РАН Александр Сергеев победил в номинации "Лидер года" премии "Пробуждение-2017" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент Российской академии наук Александр Сергеев победил в номинации "Лидер года" премии "Пробуждение-2017".

Премия "Пробуждение" – награда, присуждаемая за социально значимые достижения, поступки и проекты. Премия вручается в 13 номинациях, первая из которых - "Лидер года" – обладает статусом "Гран-при", а номинация "Другой будильник", напротив, является антипремией, вручаемой за сомнительные и деструктивные достижения.

Среди номинантов премии в этом году экспертный совет определил следующих победителей.

Номинация "Лидер года"

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Возглавил крупнейший в стране центр фундаментальных исследований.

Номинация "Поступок года"

Поисково-спасательный отряд "Волонтер" и его координатор Сергей Шухрин. Организовали беспрецедентные по масштабу поиски четырехлетнего Ярослава Балуева.

Номинация "Comeback года"

Зоран Лукич. Спустя три года вновь занял пост главного тренера баскетбольного клуба "Нижний Новгород".

Номинация "Эксперт года"

Евгений Семенов. Является одним из самых актуальных и цитируемых нижегородских политологов.

Номинация "Твердость позиции"

Руководитель проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков. За вдумчивые действия и инициативы, направленные на развитие улицы Рождественской.

Номинация "Новые лица"

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Ярко и успешно дебютировал в качестве руководителя региона.

Номинация "Проект года в сфере гражданского общества"

Первый Всероссийский фестиваль студий Константина Хабенского. Продемонстрировал вдохновляющие выступления на пронзительно острые общечеловеческие темы.

Номинация "Профессиональный журналистский проект"

Интернет-издание "Репортeр-НН". За актуальные репортажи и качественную аналитику.

Номинация "Лидер социальной (сетевой) журналистики"

В этом году принято решение не присуждать премию в этой номинации.

Номинация "За принципиальность и гражданскую позицию журналиста"

Александр Резонтов, телекомпания "Волга". За профессионализм и верность традициям.

Номинация "За личный вклад в развитие гражданского общества"

За заслуги в развитии нижегородской журналистики премия присуждена Светлане Колчинской, создателю первой городской независимой газеты и первой в области независимой радиостанции, а также телекомпании "Волга". Напомним, Светлана Колчинская ушла из жизни в этом году.

Номинация "Партнер года" (За готовность к открытому диалогу с гражданским обществом)

Экс-глава пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области Роман Скудняков. За продуктивное многолетнее взаимодействие с представителями средств массовой информации и

Номинация "Другой будильник"

За обустройство персонального санузла в стенах Законодательного собрания победа в номинации досталась члену Совета Федерации от Заксобрания Александру Вайнбергу.

Награды лауреатам вручали не менее именитые и почётные гости, многие из которых сами в прошлом победители "Пробуждения": архитектурный критик, защитник Нижегородской Стрелки Марина Игнатушко, координатор Нижегородского Эксперт-клуба, политолог Александр Суханов, руководитель благотворительного фонда "Доброе дело" Анна Татаринцева, главный редактор информационного портала "Нижний сейчас" Александр Пичугин, журналисты радио "Коммерсант ФМ" в Нижнем Новгороде Оксана Ткаченко и Илья Приходько, главный редактор газеты "Нижегородский рабочий" Юрий Ищенко, генеральный директор компании "Медиа Столица" Сергей Раков, руководитель проекта "Университет старшего поколения" Оксана Дектерёва.

Авторы проекта "Пробуждение" традиционно приготовили для гостей сюрпризы. Так, все лауреаты и номинанты получили экземпляр альманаха премии – летописи "Пробуждения" с 2012 года. А один счастливчик выиграл панно "Пробуждение" керамиста Марии Жоглевой.

СПРАВКА:

Премия "Пробуждение" учреждена Нижегородским Эксперт-клубом и присуждается за общественно значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни Нижнего Новгорода. Победителей определяет Экспертный совет, в состав которого входят нижегородские политологи, социологи, руководители СМИ и общественные деятели. Премия вручается с 2012 года.

Информационными партнерами премии "Пробуждение-2017" выступили телекомпания "Волга", газеты "Нижегородский рабочий" и "Жилищный вопрос", информационные агентства НИА НН и НТА, информационный портал "Нижний сейчас", "РБК – Нижний Новгород", Радио Рандеву, издательский дом "Биржа".