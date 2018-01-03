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Политика

Роман Кошелев решил стать кандидатом на пост главы Нижнего Новгорода после участия в конкурсе "Лидеры России"

12 января 2018 14:35  [555] Политика
Роман Кошелев

Роман Кошелев

Фото: официальный сайт администрации городского округа города Шахунья

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава администрации Шахуньи Роман Кошелев решил стать кандидатом на пост главы Нижнего Новгорода после участия в конкурсе "Лидеры России". Об этом он рассказал журналистам после заседания конкурсной комиссии по выборам главы областного центра 12 января 2018 года.

Журналисты поинтересовались у Романа Кошелева, сам ли он принял решение участвовать в конкурсе "или кто-то ему подсказал".

"Знаете, все складывалось достаточно интересно. Я, когда был объявлен конкурс "Лидеры России", принял в нем участие. На полуфинале в Нижнем Новгороде и полпред, и губернатор отмечали, что у нас в стране, наконец, начинают работать социальные лифты. Меня эти слова вдохновили. И, когда мной была получена поддержка депутатов Гордумы, я не сомневался, что если такая поддержка есть, нужно пробовать свои силы и подавать документы", - подчеркнул кандидат на пост главы областного центра.

Отвечая на вопросы СМИ, он также отметил, что жил в Нижнем Новгороде, когда учился в вузе – "в общежитии на пр.Гагарина". Говоря об отношении жителей Шахуньи к тому, что их глава может уйти с поста и возглавить другой город, Роман Кошелев заявил, что "они отнеслись к этому с пониманием". "У нас хорошие граждане. И они осознают, что это как минимум возможность заявить о Шахунье на более высоком уровне", - добавил Кошелев.

Напомним, что сегодня три кандидата представили программы, которые они собираются реализовывать, если будут избраны на пост главы города. На конкурсе в качестве участников выступили депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР), депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), глава администрации г.о. Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

За Атмахова в итоге никто не проголосовал (всего в комиссии десять членов), за Панова проголосовали все члены комиссии, за Кошелева – восемь.

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