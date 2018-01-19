"Устав не предполагает какого-либо согласования со стороны партии при конкурсном отборе на пост мэра", - НРО "Единой России" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"Устав ЕР не предполагает какого-либо согласования со стороны партии при конкурсном отборе на пост мэра", - заявили НИА "Нижний Новгород" в НРО "Единой России" 19 января 2018 года.

17 января 2018 года главой Нижнего Новгорода был избран депутат Госдумы РФ Владимир Панов. Отвечая на вопрос, согласовывалась ли кандидатура Владимира Панова с президиумом Генсовета "Единой России", в региональном отделении отметили, что устав ЕР не предполагает какого-либо согласования со стороны партии при конкурсном отборе на пост мэра.



"Ни Устав, ни другие документы при подобной процедуре не требуют согласования кандидатуры с вышестоящими органами, поэтому этот вопрос на обсуждение не выносился. При этом фракция "Единой России" в Гордуме приняла консолидированное решение о поддержке кандидатуры Владимира Панова на выборах мэра", - подчеркнули в НРО ЕР.

Напомним, что при избрании в июне 2017 года предшественника Владимира Панова – Елизаветы Солонченко – обсуждался вопрос о необходимости согласования решения местного отделения партии "Единая Россия" по выдвижению Солонченко с Президиумом Генсовета партии. В связи с этим было перенесено внеочередное заседание Гордумы по избранию главы Нижнего Новгорода.



Президиум в итоге так и не выразил официально свою позицию по выдвижению Солонченко. В Генсовете тогда отмечали, что "городская конференция партии могла быть проведена преждевременно, и по этому вопросу велись дополнительные консультации".