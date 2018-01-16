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Политика

Депутаты ЗС НО от районов Нижнего Новгорода попросили Гордуму поддержать Владимира Панова на пост главы города

17 января 2018 11:27  [75] Политика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области от районов Нижнего Новгорода попросили депутатов Гордумы поддержать Владимира Панова на пост главы города. Об этом заявил депутат Заксобрания Леонид Гойхман на заседании Гордумы 17 января 2018 года.

По словам Гойхмана, депутаты считают, что с избранием Панова будет продолжена конструктивная работа с Заксобранием.

О поддержке Панова также заявили фракция "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и беспартийный депутат Евгений Лазарев.

Евгений Лазарев также отметил, что впервые услышал в стенах Гордумы то, что хотел услышать два года. "Владимир Александрович вернулся из лиги чемпионов в дворовый футбол", - отметил Лазарев.

Напомним, что сегодня депутаты будут избирать главу Нижнего Новгорода из кандидатов, представленных конкурсной комиссией: единоросса Владимира Панова (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным) и главы администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

Как сообщалось ранее, на сегодняшнем заседании присутствуют 42 депутата Гордумы. Конкурс по избранию главы города прошел 12 января 2018 года. Из трех кандидатов на конкурс не был допущен только депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов. По его мнению, это обоснованно "чисто политически".

Напомним также, что изначально документы подал также начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов, однако позднее сам же отозвал свою кандидатуру с конкурса. Самовыдвижение порядком проведения конкурса не предусмотрено, кандидатуры на пост мэра могли предлагать только глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.

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