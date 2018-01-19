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Общество

Нижегородское минэкологии считает необходимым доработать закон о строительстве храмов в парках

22 января 2018 14:41  [197] Общество
Парк Дубки

Парк Дубки

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области сообщает о необходимости пересмотра статьи закона об отмене запрета на строительство религиозных объектов на озелененных территориях. Информация об этом содержится в ответе министерства экологии попечительскому совету парка "Дубки", который в октябре 2017 года направлял запрос о возможности запретить строительство храма на территории парка.

"Следует учитывать многочисленные обращения граждан в связи с изменением в закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 года "Об охране озелененных территорий" в части отмены нормы, допускающей строительство объектов религиозного значения на озелененных территориях общего пользования, так как он требует дополнительной проработки и консультаций", - говорится в ответе министерства.

Сообщается, что только после проведения указанных процедур может быть принято решение о целесообразности внесения изменений в региональное законодательство.

Напомним, что в октябре 2017 года более 500 нижегородцев подписали письмо в защиту парка "Дубки" от застройки. В письме содержалась просьба внести в федеральное законодательство изменений, однозначно запрещающих капитальное строительство не территории парков. Кроме того, там же было приложено ходатайство о включении парка "Дубки" в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды".

Ранее, 17 октября, в парке "Дубки" прошел пикет по защите зеленой зоны от вырубки и застройки.

Напомним, что в апреле 2016 года в региональный закон "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" были внесены поправки, позволяющие застраивать культовыми объектами парки и скверы. В мае комиссия Гордумы по экологии приняла решение сформулировать позицию по необходимости инициировать внесение поправок в региональное законодательство. В сентябре комиссия отказала в поддержке предложения об отмене закона о разрешении строить храмы в парках.

Прокуратура области, в свою очередь, не выявила правовых нарушений в законе о разрешении строить храмы в парках.

Ранее сообщалось, что митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде. Напомним также, что в начале октября 2018 года нижегородская администрация отказала епархии в разрешении на использование участка на Анкудиновском шоссе.

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