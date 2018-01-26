"Желание видеть снег не на дорогах, а сразу на полигоне понятно, но в реальной жизни такого не бывает", - Павел Пашинин Общество

Павел Пашинин Фото: Соцсеть

"Желание видеть снег не на дорогах, а сразу на полигоне понятно, но в реальной жизни такого не бывает", - сказал член Общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин, комментируя уборку города от снега, 29 января 2018 года.

"Даже на примере работы дворника во дворе мы понимаем, что это трудоемкий процесс со своими особенностями. Что говорить об уборке магистралей, где существуют свои регламенты взаимодействия", - отметил Пашинин.

По его словам, полумесячная норма за пару дней – это серьезное испытание для коммунальщиков Нижнего Новгорода. "Даже Москва с ее 15 тысячами спецтехники и 30 тысячами дворников не в состоянии все убрать за одни сутки. Алгоритм действий дорожников при затяжной метели не может дать сиюминутный результат. Сначала дороги просыпают реагентом, затем сметают его к обочине, где прижимают к бордюру и готовят к вывозу ночью. А если у обочины припаркованы авто, то нужно сначала их переставить, и только потом подбирать и грузить снег в самосвалы. Это проверенная временем технология, по которой работают не только города России", - уточнил он.

Пашинин добавил, что, несмотря на сильную метель, в Нижнем Новгороде каких-то существенных проблем с дорогами он не заметил. "Да, пока не переставая шел снег, была естественная каша под колесами, заносы и накат на дорогах. Но техника и люди действительно работали днем, а не отсиживались на базах, поэтому упрекнуть дорожников в лени нельзя. К слову, такого количества техники и людей на ночных улицах я не припомню. Я ехал по проспекту Гагарина и насчитал не менее 20 машин и десятки людей, которые убирали дорогу и тротуары с остановками. Понятно, что есть над чем работать городским властям. Но однозначно процесс уборки не пущен на самотек, и то, что Панов как глава города уборку контролирует лично во время объездов, говорит о многом. Градоначальник в сложной ситуации должен быть на своем рабочем месте, и в данном случае это не кабинет в Кремле", - сказал член Общественной палаты.

Пашинин обратил внимание на огромную разницу между качеством работы подрядчиков, убирающих дороги и коммунальщиков, чистящих дворы. "Недовольство нижегородцев своими ДУКами и ТСЖ полностью оправдано. Они выходят из подъезда и увязают в сугробах, в то время как на магистралях все чисто и претензий минимум. Они видят эту пропасть между результатами работы муниципальных служб и своих дворников, и не хотят мириться с таким подходом организаций и руководителей, услуги которых они оплачивают из своего кошелька в виде квартплаты", - подчеркнул он.

Напомним, более 160 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за 22-28 января.