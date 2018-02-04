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Политика

Политсовет НРО "Единой России" планирует 7 февраля назначить конференцию по избранию секретаря отделения

05 февраля 2018 18:12  [291] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Политсовет НРО "Единой России" планирует 7 февраля назначить конференцию по избранию секретаря нижегородского отделения ЕР. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном отделении партии.

5 февраля 2018 года президиум генерального совета партии "Единая Россия" назначил депутата Госдумы РФ Дениса Москвина и.п. секретаря нижегородского отделения. Он стал третьим за полгода и.п. секретаря - после депутата Госдумы Вадима Булавинова и депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Шаронова.

Согласно предоставленной информации, политсовет НРО "Единой России" планирует 7 февраля назначить дату конференции по избранию секретаря нижегородского отделения ЕР. По словам собеседника информагентства, "конференция, скорее всего, состоится до конца февраля".

Напомним, в январе стало известно, что Александр Шаронов, назначенный исполняющим полномочия секретаря в начале декабря 2017 года, покидает пост. Его предшественник Вадим Булавинов был назначен в октябре, после ухода Александра Табачникова, и проработал до декабря.

29 ноября 2017 года Вадим Булавинов заявлял, что считает возможным утверждение его секретарем НРО "Единой России" только после выборов президента в 2018 году. Он тогда подчеркивал: это была лично его инициатива – не выносить вопрос по утверждению в должности на конференцию. Через пять дней, 4 декабря, Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий секретаря. Этому предшествовала информация в СМИ о том, что он якобы в нетрезвом виде управлял автотранспортным средством.

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