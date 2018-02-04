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Политика

"Виталий Ковалев производит впечатление человека осторожного, который не хочет давать лишних обещаний", - Иван Зверев

06 февраля 2018 13:35  [81] Политика
Иван Зверев

Иван Зверев

Фото: Администрация Кстовского района

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Виталий Ковалёв производит впечатление человека осторожного, который не хочет давать лишних обещаний", - заявил журналистам депутат Земского собрания Кстовского района Нижегородской области Иван Зверев (фракция "Единая Россия"), комментируя избрание главой районной администрации главу Приокского района Нижнего Новгорода Виталия Ковалёва, которое состоялось 6 февраля 2018 года.

Зверев отметил, что проголосовал за Ковалева "не потому, что он пришёл рядом с Антоновым (и.о. замгубернатора Нижегородской области, - прим. НИА "Нижний Новгород"), а потому что он – наиболее достойная кандидатура".

"В программах двух других кандидатов конкурса мало что изменилось (с 31 января, когда проводился конкурс на допуск к выборам главы райадминистрации, - прим. НИА "Нижний Новгород"), а Ковалёв кое-что подправил (сегодня в своей программе Виталий Ковалёв обратил внимание на важность решения проблемы с предприятиями-банкротами, кстовским ПАП и городским водоканалом, на что Зверев ему указывал 31 января). При этом Виталий Ковалёв производит впечатление человека осторожного, который не хочет давать лишних обещаний", – сказал депутат.

По словам Зверева, депутаты настроены помогать новому главе администрации. "Вот и Роман Антонов, видите, нам подтвердил, что правительство региона тоже хочет, чтобы нам лучше жилось", - заключил он.

Как сообщалось ранее, Виталий Ковалев приступит к обязанностям главы администрации Кстовского района с 14 февраля.

Напомним, вместе с Ковалевым на этот пост претендовали и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин и начальник территориального отдела министерства внутренней политики области Алексей Поспелов. Конкурс по избранию главы администрации района прошел 31 января 2018 года. Не были допущены после проверки документов временно безработный Александр Фролов (ранее – замначальника отдела МКУ "АТО Кстовского района") и депутат Гордумы Кстова Владимир Байдуков.

Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.

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