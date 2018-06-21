Комитет ЗС НО по регламенту внес вопрос о досрочном прекращении полномочий Александра Глушкова Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества внес вопрос о досрочном прекращении полномочий Александра Глушкова.

В Заксобрание поступил проект постановления о досрочном прекращении этого депутата. Он был внесен 20 июня 2018 года, инициатором является профильный комитет. Текст постановления пока не опубликован.

Отметим, что в состав комитета входят девять человек: Дмитрий Малухин (председатель), Валерий Антипов (зампредседателя комитета), Николай Шкилев (зампредседателя комитета), Феликс Верховодов, Галина Клочкова, Евгений Кузьмин, Евгений Лебедев, Михаил Манухин, Александр Табачников.

Напомним, в марте 2018 года депутат ЗС НО Александр Глушков и его брат – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, они обвиняются в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне и использования ее здания не по прямому назначению, а для организации торгового центра.

По делу братьев Глушковых в апреле 2018 года были арестованы два заместителя главы администрации Балахнинского района: Дмитрий Валатин и Елена Бутусова. В июне - директор ООО "Петрол-НН" Владимир Прядилов.

Напомним также, что председатель комитета по регламенту Дмитрий Малухин ранее заявлял, что "пока человек не признан судом виновным в преступлении, он может быть депутатом".

Согласно закону о статусе депутата Законодательного собрания Нижегородской области, полномочия депутата могут быть досрочно прекращены на основании его личного заявления, при переходе на работу на госдолжность или в депутатом в Госдуму, при утрате гражданства, при вступлении в силу обвинительного приговора, при признании депутата недееспособным, при признании его безвестно отсутствующим или по причине смерти.

Кроме того, полномочия могут быть прекращены из-за несоблюдения требований федерального законодательства. В частности, депутаты, работающие на постоянной основе, их супруги и дети не должны иметь счета в иностранных банках. Кроме того, до 1 апреля депутаты ежегодно должны подавать сведения о своих (а также супругов и несовершеннолетних детей) доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Избранные по партийным спискам депутаты не могут выходить из партий, от которых они были избраны.

СПРАВКА:

Александр Леонидович Глушков избран по одномандатному избирательному округу №21. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва, заместитель председателя комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Член Партии "Единая Россия" с 2004 года (в марте 2018 года членство приостановлено в связи с расследуемым уголовным делом).

Родился 9 августа 1973 года в д. Конёво Балахнинского района. Окончил ННГУ им.Н.И.Лобачевского

В 2005 году был избран депутатом Конёвского сельсовета по округу №9 и депутатом Земского собрания Балахнинского района по 24 округу. 2010 год – повторно избран депутатом Конёвского сельсовета, из состава сельсовета делегирован в Земское собрание района.

2011 год - избран депутатами Земского собрания района на должность председателя Земского собрания, главы Балахнинского района. 2014 год – избран депутатом поселкового Совета р.п. Гидроторф, поселковым советом делегирован в Земское собрание. Повторно избран депутатами на должность главы МСУ.

В 2016 году избрался в Законодательное собрание Нижегородской области.