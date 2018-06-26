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Спорт

Матч Коста-Рика – Швейцария стартовал на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня

27 июня 2018 20:51  [75] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Матч Коста-Рика – Швейцария группового этапа (группа E) Чемпионата Мира по футболу стартовал на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Швейцария борется за попадание в плей-офф, Коста-Рика потеряла шансы. В параллельном матче встречаются Сербия и Бразилия. Швейцария и Бразилия сейчас лидируют в группе E (по четыре очка), далее идет Сербия с тремя очками. У Косста-Рики ноль очков.

Главный тренер Коста-Рики Оскар Рамирес, Швейцарии – Владимир Петкович. Судить встречу будет 36-летний француз Клеман Тюрпен. Он знает французский, испанский и английский языки. Работал на Чемпионате Европы-2016, Олимпиаде 2016, а также матче межконтинентального плей-офф квалификации Чемпионата мира FIFA 2018.

Нижегородский стадион, рассчитанный на 45 тысяч мест, принимает четвертый матч ЧМ. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина – Хорватия) и третий (Англия – Панама) – по 43,3 тысячи человек.

Всего в Нижнем Новгороде проходят шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала (Дания – Хорватия), 6 июля – четвертьфинал.

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