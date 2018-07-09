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Политика

Кандидат физико-математических наук стал шестым претендентом на выборы губернатора Нижегородской области

11 июля 2018 12:21  [43] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кандидат физико-математических наук стал шестым претендентом на выборы губернатора Нижегородской области.

Как сообщается на сайте областной избирательной комиссии по данным на 11 июля 2018 года, избирком зарегистрировал в качестве выдвинутого кандидата Романа Овсянникова 1983 года рождения. По основному мести работы он является научным сотрудником ФГБУН "Институт прикладной физики Российской академии наук", выдвинут партией "Национальный курс".

Согласно данным института, Роман Овсянников является кандидатом физико-математических наук.

Напомним, ранее заявки в избирком подали пенсионер Александр Быков ("Партия Пенсионеров"), зампредседателя ЗС НО Владислав Егоров (КПРФ), депутат ЗС НО, директор частной школы им. Ломоносова Галина Клочкова, депутат Госдумы Александр Курдюмов, врио губернатора Глеб Никитин.

Для регистрации все кандидаты должны пройти "муниципальный фильтр". Выборы назначены на 9 сентября 2018 года.

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