Нижний сегодня: главные события дня Общество

Минспорта РФ поддержит крупные спортивные проекты Нижегородской области

На встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с министром спорта РФ Павлом Колобковым в Москве, министр заверил главу региона в том, что федеральное ведомство окажет области поддержку по таким объектам, как трамплин, центра по адаптивным видам спорта для паралимпийцев, Ледового Дворца.

Нижегородские регоператоры по обращению с ТКО протестируют работу новой системы с 25 декабря

Региональные операторы готовы выйти на маршруты вывоза твердых бытовых отходов ТКО в тестовом режиме для мониторинга ситуации и выявления проблемных участков".

Ледовое шоу Ильи Авербуха откроет каток у стадиона "Нижний Новгород"

Илья Авербх выступит на открытии катка "Зимняя сказка" ведущим шоу, в котором примут участие Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Ставиский, Албена Денкова, Максим Шабалин, Евгений Кузнецов, Алексей Тихонов и Мария Петрова.

Таможенники задержали в нижегородском аэропорту туриста из Вьетнама с заспиртованной коброй

Во время таможенного контроля в аэропорту Нижнего Новгорода в чемодане у пассажира, прибывшего из Нячанга (Вьетнам), обнаружена стеклянная бутылка с жидкостью, в которой находилась индийская очковая кобра и корни растения. Гражданин РФ следовал "зеленым" коридором без предъявления пассажирской таможенной декларации.