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13 декабря 2018 21:05  [53] Нижний сегодня: главные события дня
13 декабря 2018 16:11  [105] Три новогодние ярмарки начали свою работу в Дзержинске
13 декабря 2018 14:43  [475] Два нижегородских пляжа благоустроят в 2019 году
13 декабря 2018 13:52  [317] Нижегородская администрация расселит девять аварийных домов в 2019 году
13 декабря 2018 13:17  [213] Открытые обсуждения итогов благоустройства парков "Дубки" и "Щелоковский хутор" пройдут в Нижнем Новгороде 18 и 19 декабря
13 декабря 2018 12:22  [692] Таможенники задержали в нижегородском аэропорту туриста из Вьетнама с заспиртованной коброй
13 декабря 2018 12:20  [175] Нижегородские социальные проекты получили гранты до 150 тысяч рублей по итогам конкурса "Новые возможности"
13 декабря 2018 11:12  [278] СУ СК проводит проверку по информации в соцсетях о возможном расходовании средств сотрудницей администрации Дзержинска
13 декабря 2018 09:36  [706] Прокуратура потребовала от администраций трёх районов Нижнего Новгорода ликвидировать свалки в частном секторе
13 декабря 2018 09:18  [361] Собственник закрыл три канализационных люка у поликлиники №37 в Нижнем Новгороде после обращения прокуратуры
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

13 декабря 2018 21:05  [53] Общество

Минспорта РФ поддержит крупные спортивные проекты Нижегородской области

На встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с министром спорта РФ Павлом Колобковым в Москве, министр заверил главу региона в том, что федеральное ведомство окажет области поддержку по таким объектам, как трамплин, центра по адаптивным видам спорта для паралимпийцев, Ледового Дворца.

Нижегородские регоператоры по обращению с ТКО протестируют работу новой системы с 25 декабря

Региональные операторы готовы выйти на маршруты вывоза твердых бытовых отходов ТКО в тестовом режиме для мониторинга ситуации и выявления проблемных участков".

Ледовое шоу Ильи Авербуха откроет каток у стадиона "Нижний Новгород"

Илья Авербх выступит на открытии катка "Зимняя сказка" ведущим шоу, в котором примут участие Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Ставиский, Албена Денкова, Максим Шабалин, Евгений Кузнецов, Алексей Тихонов и Мария Петрова.

Таможенники задержали в нижегородском аэропорту туриста из Вьетнама с заспиртованной коброй

Во время таможенного контроля в аэропорту Нижнего Новгорода в чемодане у пассажира, прибывшего из Нячанга (Вьетнам), обнаружена стеклянная бутылка с жидкостью, в которой находилась индийская очковая кобра и корни растения. Гражданин РФ следовал "зеленым" коридором без предъявления пассажирской таможенной декларации.

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