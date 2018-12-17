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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

17 декабря 2018 21:06  [114] Общество

Инвестиционных уполномоченных создадут при органах власти Нижегородской области

Основной задачей инвеступолномоченных станет координировать и контролировать ход реализации инвестиционных проектов.

"Прирост экономики в Нижегородской области по итогам года ожидается не менее 2%", - Глеб Никитин

В регионе второй год подряд продолжается увеличиваться показатель инвестиционной деятельности, в том числе объем инвестиций в основной капитал. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по итогам 2018 года прирост экономики ожидается на уровне 2%.

Капитализацию регоператоров финансовой и гарантийной поддержки планируется увеличить в Нижегородской области

Объем докапитализации составит 700 млн рублей по гарантиям и 800 млн рублей по микрозаймам. Эти средства помогут предприятиям малого и среднего бизнеса, у которых отсутствует залоговая масса для привлечения кредитов.

Участники преступной группы, причастные к изготовлению оружия в подпольных мастерских, задержаны в Нижнем Новгороде, - ФСБ

Задержанные занимались "восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских". Также группировка продавала оружие в различных субъектах страны.

Орфографическая ошибка допущена в поздравлении на фасаде здания администрации Ленинского района Нижнего Новгорода

В поздравительной надписи, размещенной на плакате, вопреки правилам русского языка, неверно написано одно из слов.

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