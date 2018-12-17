Нижний сегодня: главные события дня

Инвестиционных уполномоченных создадут при органах власти Нижегородской области
Основной задачей инвеступолномоченных станет координировать и контролировать ход реализации инвестиционных проектов.
"Прирост экономики в Нижегородской области по итогам года ожидается не менее 2%", - Глеб Никитин
В регионе второй год подряд продолжается увеличиваться показатель инвестиционной деятельности, в том числе объем инвестиций в основной капитал. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по итогам 2018 года прирост экономики ожидается на уровне 2%.
Капитализацию регоператоров финансовой и гарантийной поддержки планируется увеличить в Нижегородской области
Объем докапитализации составит 700 млн рублей по гарантиям и 800 млн рублей по микрозаймам. Эти средства помогут предприятиям малого и среднего бизнеса, у которых отсутствует залоговая масса для привлечения кредитов.
Участники преступной группы, причастные к изготовлению оружия в подпольных мастерских, задержаны в Нижнем Новгороде, - ФСБ
Задержанные занимались "восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских". Также группировка продавала оружие в различных субъектах страны.
Орфографическая ошибка допущена в поздравлении на фасаде здания администрации Ленинского района Нижнего Новгорода
В поздравительной надписи, размещенной на плакате, вопреки правилам русского языка, неверно написано одно из слов.
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