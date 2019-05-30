Находящимся в больницах после ЧП в Дзержинске выделены бюджетные деньги Общество

Находящимся в больницах после ЧП в Дзержинске выделены бюджетные деньги. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Размер материальной помощи составил 150 тысяч рублей. Эти средства будут перечислены находящимся на лечении в стационарах в ближайшее время.

"Средства из бюджета региона и муниципалитета уже переведены. Еще раз хочу пожелать всем, кто пострадал в результате аварии, скорейшего выздоровления. Продолжим держать ситуацию на особом контроле", - сказал глава региона.

На данный момент на стационарном лечении находятся 18 пострадавших.

Напомним, что на территории дзержинского АО "ГосНИИ "Кристалл" 1 июня 2019 года произошел взрыв, который разрушил пять зданий. В результате ЧП в лечебные учреждения обратились 27 человек, из которых 11 отпущены домой.

В настоящее время создана комиссия по расследованию причин аварии. Уже в субботу, 1 июня, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил больницу скорой медицинской помощи, где встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске людьми.

Напомним также, что доставленные в больницы после взрывов жители Дзержинска получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, а также по 50 тысяч рублей из бюджета Дзержинска.

Помимо этого, правительство Нижегородской области занимается координацией выполнения работ по восстановлению объектов и возмещению ущерба работодателем пострадавшим сотрудникам завода.