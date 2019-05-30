Последние новости рубрики Общество
03 июня 2019 18:53  [259] Погребение бронзового века обнаружили археологи на окраине Нижнего Новгорода
03 июня 2019 18:33  [117] Обезопасить движение транспорта и пешеходов в районе автостанции "Щербинки" планируют к сентябрю
03 июня 2019 18:19  [162] Находящимся в больницах после ЧП в Дзержинске выделены бюджетные деньги
03 июня 2019 18:05  [113] Нижегородский водоканал завершил месячник благоустройства
03 июня 2019 17:52  [199] Студенты и аспиранты из Франции будут учиться в Нижегородской области
03 июня 2019 17:40  [132] ЕГЭ по русскому языку в Дзержинске прошел в штатном режиме
03 июня 2019 17:11  [141] НРО "Единой России" начало сбор средств среди членов партии для пострадавших от ЧП в Дзержинске
03 июня 2019 15:09  [267] Почти 40 нижегородских НКО получат гранты президента РФ на 61 млн рублей
03 июня 2019 14:45  [301] Основными клиентами нижегородкого космодрома станут иностранцы — глава "КосмоКурса"
03 июня 2019 14:41  [152] Нижегородские аграрии начали заготовку сена и сенажа
Общество

Находящимся в больницах после ЧП в Дзержинске выделены бюджетные деньги

03 июня 2019 18:19  [162] Общество

Находящимся в больницах после ЧП в Дзержинске выделены бюджетные деньги. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Размер материальной помощи составил 150 тысяч рублей. Эти средства будут перечислены находящимся на лечении в стационарах в ближайшее время.

"Средства из бюджета региона и муниципалитета уже переведены. Еще раз хочу пожелать всем, кто пострадал в результате аварии, скорейшего выздоровления. Продолжим держать ситуацию на особом контроле", - сказал глава региона.

На данный момент на стационарном лечении находятся 18 пострадавших.

Напомним, что на территории дзержинского АО "ГосНИИ "Кристалл" 1 июня 2019 года произошел взрыв, который разрушил пять зданий. В результате ЧП в лечебные учреждения обратились 27 человек, из которых 11 отпущены домой.

В настоящее время создана комиссия по расследованию причин аварии. Уже в субботу, 1 июня, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил больницу скорой медицинской помощи, где встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске людьми.

Напомним также, что доставленные в больницы после взрывов жители Дзержинска получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, а также по 50 тысяч рублей из бюджета Дзержинска.

Помимо этого, правительство Нижегородской области занимается координацией выполнения работ по восстановлению объектов и возмещению ущерба работодателем пострадавшим сотрудникам завода.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph