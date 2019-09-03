Нижний сегодня: главные события дня Общество

Детский сад в нижегородском микрорайоне "Цветы" открылся

Изначально планировалось, что учреждение начнет работать в конце 2018 года, потом весной этого года. Однако к указанному сроку подрядчик не завершил возведение объекта. Наконец сейчас детский сад открылся. В настоящее время родители проходят со своими детьми медицинские осмотры, в учреждении формируются группы.

Новейший круизный лайнер спустят на заводе "Красное Сормово"

Лайнер "Мустай Карим" станет первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет. Новый лайнер не будет уступать по уровню 4-5 звездочному отелю.

Нижегородские хирурги прооперировали питона

Одиннадцатилетняя неядовитая самка питона по кличке Альбина является участником экспозиции выставки экзотических животных в ДК им. Свердлова на ул. Большой Покровской. Хирурги сделали Альбине кесарево сечение. Змея не могла разродиться на протяжении двух месяцев. Операция длились шесть часов.

Катафалк с умершим человеком горел в Нижнем Новгороде

ПАЗ, который служил катафалком, загорелся на улице Сурикова в Советском районе, но огонь не затронул тело умершего. Катафалк загорелся, когда родственники умершего везли тело на кладбище.

Проблему с выселением жителей из дома в Зеленом городе смогли окончательно решить через полтора года

В январе 2018 года жителям многоквартирного дома, принадлежащего ООО "Санаторий "Нижегородский" в Зеленом городе, вручили уведомление о выселении без предоставления жилья. Лишь только спустя полтора года, то есть в настоящее время, две проживающие в доме семьи получили квартиры в Кстове, еще две семьи выбрали в качестве компенсации деньги.