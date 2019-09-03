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04 сентября 2019 18:29  [65] Нижний сегодня: главные события дня
04 сентября 2019 17:48  [102] "Единая Россия" напомнила о мерах соцподдержки для многодетных семей
04 сентября 2019 17:08  [77] Операции "Автобус" и "Пешеходный переход" пройдут в Нижнем Новгороде 5 сентября
04 сентября 2019 16:33  [174] Нижегородские хирурги прооперировали питона
04 сентября 2019 16:26  [104] Желтую разметку начали наносить на самых аварийных участках Нижегородской области
04 сентября 2019 16:11  [135] "Зеленую волну" светофоров создали на улице Ванеева
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04 сентября 2019 14:12  [316] Детский сад в нижегородском микрорайоне "Цветы" открылся
04 сентября 2019 13:33  [136] Индивидуальный тепловой пункт хотят создать для МКД Канавинского района
04 сентября 2019 13:30  [149] Проблему с выселением жителей из дома в Зеленом городе смогли окончательно решить через полтора года
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

04 сентября 2019 18:29  [65] Общество

Детский сад в нижегородском микрорайоне "Цветы" открылся

Изначально планировалось, что учреждение начнет работать в конце 2018 года, потом весной этого года. Однако к указанному сроку подрядчик не завершил возведение объекта. Наконец сейчас детский сад открылся. В настоящее время родители проходят со своими детьми медицинские осмотры, в учреждении формируются группы.

Новейший круизный лайнер спустят на заводе "Красное Сормово"

Лайнер "Мустай Карим" станет первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет. Новый лайнер не будет уступать по уровню 4-5 звездочному отелю.

Нижегородские хирурги прооперировали питона

Одиннадцатилетняя неядовитая самка питона по кличке Альбина является участником экспозиции выставки экзотических животных в ДК им. Свердлова на ул. Большой Покровской. Хирурги сделали Альбине кесарево сечение. Змея не могла разродиться на протяжении двух месяцев. Операция длились шесть часов.

Катафалк с умершим человеком горел в Нижнем Новгороде

ПАЗ, который служил катафалком, загорелся на улице Сурикова в Советском районе, но огонь не затронул тело умершего. Катафалк загорелся, когда родственники умершего везли тело на кладбище.

Проблему с выселением жителей из дома в Зеленом городе смогли окончательно решить через полтора года

В январе 2018 года жителям многоквартирного дома, принадлежащего ООО "Санаторий "Нижегородский" в Зеленом городе, вручили уведомление о выселении без предоставления жилья. Лишь только спустя полтора года, то есть в настоящее время, две проживающие в доме семьи получили квартиры в Кстове, еще две семьи выбрали в качестве компенсации деньги.

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