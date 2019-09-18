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23 сентября 2019 19:30  [142] Нижний сегодня: главные события дня
23 сентября 2019 19:01  [74] Движение транспорта по ул.Волжской в Нижнем Новгороде будет ограничено до 22 ноября
23 сентября 2019 17:53  [139] Фонтан на Черном пруду в Нижнем Новгороде открылся после ремонта
23 сентября 2019 17:38  [107] Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает УК грамотно осуществлять действия по подключению отопления в жилые дома
23 сентября 2019 17:01  [93] Новое помещение "Всероссийского общества инвалидов" открыли в Дзержинске
23 сентября 2019 16:41  [115] "Дом.ru" предлагает увеличить скорость интернета до 600 Мбит/с
23 сентября 2019 15:40  [150] "Теплоэнерго": отопление дали в 95% нижегородских школ и детских садов, и 40% жилых домов
23 сентября 2019 15:14  [116] Диспетчерская для глухих снова начала работу в Нижегородской области
23 сентября 2019 15:04  [161] РЖД открыла продажи билетов на модернизированный "Сапсан" Нижний Новгород-Москва- Санкт-Петербург
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

23 сентября 2019 19:30  [142] Общество

"Теплоэнерго": отопление дали в 95% нижегородских школ и детских садов, и 40% жилых домов

АО "Теплоэнерго" обеспечило теплом 542 объекта социальной сферы и 2 228 жилых домов Нижнего Новгорода в зоне ответственности предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, отопление дали в 95% нижегородских школ и детских садов, а также в 40% жилых домов в первый день старта отопительного сезона, 23 сентября.

Больше 200 нижегородцев присоединились к всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия"
В столице Приволжья в рамках акции от мусора очистили берег реки Старка в Советском районе и территорию памятника природы регионального значения "Озеро Больничное" в Канавинском районе. 

Нижегородский инспектор ГИБДД вносил ложные сведения для улучшения статистики

Установлено, что в период с 2017 по 2018 годы инспектор ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области неоднократно составлял протоколы об отстранении от управления транспортным средством, о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, о задержании транспортного средства, внося в них заведомо ложные сведения. Как сообщили в прокуратуре, по данным фактам возбуждено уголовное дело.

"Шахматный дом" в Нижнем Новгороде должны восстановить к весне

Разрешение на проведение работ выдано владельцу на срок до 15 марта 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона.

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