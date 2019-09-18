Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Теплоэнерго": отопление дали в 95% нижегородских школ и детских садов, и 40% жилых домов

АО "Теплоэнерго" обеспечило теплом 542 объекта социальной сферы и 2 228 жилых домов Нижнего Новгорода в зоне ответственности предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, отопление дали в 95% нижегородских школ и детских садов, а также в 40% жилых домов в первый день старта отопительного сезона, 23 сентября.

Больше 200 нижегородцев присоединились к всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия"

В столице Приволжья в рамках акции от мусора очистили берег реки Старка в Советском районе и территорию памятника природы регионального значения "Озеро Больничное" в Канавинском районе.

Нижегородский инспектор ГИБДД вносил ложные сведения для улучшения статистики

Установлено, что в период с 2017 по 2018 годы инспектор ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области неоднократно составлял протоколы об отстранении от управления транспортным средством, о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, о задержании транспортного средства, внося в них заведомо ложные сведения. Как сообщили в прокуратуре, по данным фактам возбуждено уголовное дело.

"Шахматный дом" в Нижнем Новгороде должны восстановить к весне

Разрешение на проведение работ выдано владельцу на срок до 15 марта 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона.