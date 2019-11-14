Контроль за соблюдением СанПиН усилен в нижегородских школах и детсадах Общество

Контроль за соблюдением СанПиН усилен в нижегородских школах и детсадах. Об этом сообщила директор департамента образования администрации Елена Платонова.

По ее словам, руководителям муниципальных образовательных организаций поручено взять под строгий контроль соблюдение режима проветривания помещений, организацию питания в школах и детских садах, соблюдения законодательства в части выполнения санитарно-гигиенических требований.

"Педагогическим коллективам важно проводить разъяснительную работу с детьми и родителями в целях профилактики острых кишечных инфекций. Постоянно мониторить ситуацию в своих учреждениях, но, главное, незамедлительно принимать меры в случае появления симптомов инфекционных заболеваний у детей или сотрудников образовательных организаций, обеспечивать изоляцию больных, чтобы исключить контакт с другими детьми и персоналом", - подчеркнула Елена Платонова.

Напомним, на прошлой неделе советник главы Нижнего Новгорода Ирина Тарасова возглавила "ЕЦМЗ".

Перед увольнением предыдущего руководителя муниципального предприятия по обеспечению питанием школ и детсадов - Владимира Жмакина, в середине октября в школе №47 Советского района (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.