Автомобиль "Скорой помощи" и ГАЗель столкнулась у нижегородского ТЮЗа

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Автомобиль "Скорой помощи" и ГАЗель столкнулась у нижегородского театра юного зрителя 16 января 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МВД России.
Авария произошла на перекрестке улиц Горького и Ошарской.
После столкновения ГАЗель также врезалась в дерево, что повлекло механические повреждения автомобиля.
В МВД уточнили, что в ДТП никто не пострадал.
Напомним, что 7 декабря 2019 года рядом с ТЮЗом 43-летний водитель в состоянии опьянения, управляя автомобилем Toyota Highlander, врезался в группу детей (девятиклассники) и сопровождающих их взрослых. В результате ДТП 11 подростков и двое взрослых попали в больницу, еще одна женщина-сопровождающая группы, скончалась в больнице.
В результате ДТП мама подростка, сопровождающая группу детей, скончалась в больнице, остальные участники группы попали в больницу с различными травмами.
Двоим попавшим под колеса автомобиля подросткам потребовалась операция, которая завершилась успешно.
По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее виновник ДТП уже был лишён водительских прав.
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