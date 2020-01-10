Автомобиль "Скорой помощи" и ГАЗель столкнулась у нижегородского ТЮЗа Происшествия

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Автомобиль "Скорой помощи" и ГАЗель столкнулась у нижегородского театра юного зрителя 16 января 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МВД России.

Авария произошла на перекрестке улиц Горького и Ошарской.

После столкновения ГАЗель также врезалась в дерево, что повлекло механические повреждения автомобиля.

В МВД уточнили, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что 7 декабря 2019 года рядом с ТЮЗом 43-летний водитель в состоянии опьянения, управляя автомобилем Toyota Highlander, врезался в группу детей (девятиклассники) и сопровождающих их взрослых. В результате ДТП 11 подростков и двое взрослых попали в больницу, еще одна женщина-сопровождающая группы, скончалась в больнице.

В результате ДТП мама подростка, сопровождающая группу детей, скончалась в больнице, остальные участники группы попали в больницу с различными травмами.

Двоим попавшим под колеса автомобиля подросткам потребовалась операция, которая завершилась успешно.

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее виновник ДТП уже был лишён водительских прав.