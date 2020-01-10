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Общество

НЭТ начал оформлять документы для передачи московских б/у троллейбусов Нижнему Новгороду

20 января 2020 19:01  [701] Общество
Троллейбусы, которые курсируют в Москве

Троллейбусы, которые курсируют в Москве

Фото: с сайта Мосгортранс

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Нижегородэлектротранс" начал оформлять документы для передачи 30 бывших в употреблении московских троллейбусов Нижнему Новгороду. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на предприятии.

Планируется передача троллейбусов моделей: ВМЗ-5298-01, Тролза-5265 и БКМ-321. Это низкопольные троллейбусы большой вместимости.

Отмечается, что все троллейбусы на текущий момент в исправном состоянии и работают на маршрутах Москвы.

В ноябре 2019 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявлял, что Нижний Новгород может получить 30 троллейбусов из Москвы на безвозмездной основе.

"При поддержке губернатора нам удалось на сегодняшний день получить положительное решение о передаче троллейбусов. Надеюсь, в короткой перспективе мы их получим", - сказал он.

Ранее активисты обращали внимание мэра на то, что большинство нижегородских троллейбусов было произведено до 2006 года, и у транспортного предприятия нет возможности самостоятельно модернизировать контактную сеть. Они предлагали закупить для нижегородской сети общественного транспорта б/у троллейбусы в Москве, повторив тем самым опыт с трамваями.

Напомним, ранее Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города второй партии московских трамваев. Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат. Они использовались в качестве запчастей.

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