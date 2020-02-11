Осужденный подозревается в неподчинении сотруднику колонии в Нижегородской области Происшествия

Осужденный подозревается в неподчинении сотруднику колонии № 14 в р.п. Сухобезводное Семеновского района. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, Семеновским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

По версии следствия, 28 января 2020 года в утреннее время, находясь в камере, он не подчинился законным требованиям сотрудников исправительной колонии и оказал физическое сопротивление, причинив им телесные повреждения.

В СУ СК отметили, что ранее он уже был осужден за убийство в другом субъекте страны – Ульяновской области. Для отбытия наказания - этапирован в Нижегородскую область.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Напомним, мобильные телефоны пытались перебросить в колонию в Лукоянове. Кроме того, наркотики в маркерах пытались передать в колонию в Лысковском районе, до этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге. Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.