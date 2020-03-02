Слушания по изменениям в генплан по дому на ул.Самочкина пройдут в Нижнем Новгороде Общество

Публичные слушания по изменениям в генплан по дому на ул.Самочкина пройдут в Нижнем Новгороде. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, предлагается внести изменения в генеральный план Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра) на земельном участке по ул. Героя Самочкина, 32 в Ленинском районе.

Встреча состоится 23 марта 2020 года в 18:00 по адресу: пр.Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал).

Согласно Правилам землепользования и застройки Нижнего Новгорода, зона ТО-1 предполагает наибольшую концентрацию центральных функций, где сочетаются здания административного, общественного, культурного назначения, коммунального обслуживания и иные учреждения, в том числе общегородского, регионального и федерального значения.

Возможно размещение среднеэтажной жилой застройки при условии получения разрешения на условно-разрешенный вид использования.

Экспозиция проекта будет размещена в администрации Ленинского района, ознакомиться ней можно с понедельника по пятницу, с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Напомним, новостройку вместо полуразрушенного дома на ул.Самочкина предложила возвести нижегородская администрация. Кроме того, депутаты отказались строить там школу.

В декабре 2019 года администрация объявила аукцион на снос этого дома. При этом, снести здание мэрия планировала еще в середине 2018 года, чтобы в дальнейшем построить школу. При этом, по одному собственнику вопрос изъятия недвижимости очень долго рассматривался в суде. Из-за этого, снести дом не представлялось возможным.

Напомним также, что дело по факту обрушения пятиэтажного дома на ул. Самочкина было возбуждено еще в апреле 2014 года. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. В сентябре 2017 года суд признал виновными по данному делу экс-главу Ленинского района Нижнего Новгорода Надежду Рожкову и действующего на тот момент главу администрации города Сергея Белова. От наказания оба были освобождены в связи с истечением срока давности.