Обвиняемая в нарушении СанПиН в нижегородской школе № 47 сотрудник "ЕЦМЗ" предстанет перед судом Общество

Фото: с сайта school47nn.edusite.ru

Обвиняемая в нарушении СанПиН в нижегородской школе № 47 сотрудник "ЕЦМЗ" предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СК России по региону 31 марта 2020 года.

На данный момент завершено расследование уголовного дела по обвинению заведующей производством отдела организации горячего питания управления по организации питания МП "Единый центр муниципального заказа" в совершении преступления по ч.1 ст.236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемая, работающая на пищеблоке школы № 47 Советского района допустила нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В результате преступной небрежности ею не выявлены и не пресечены допущенные сотрудниками пищеблока нарушения, которые привели к распространению бактерий группы кишечных палочек на предметы школьной кухни, что привело к заболеванию учащихся школы. Всего пострадали 36 учащихся в возрасте 8-13 лет.

Вину обвиняемая не признала. Дело направлено в суд.

В ходе расследования, инициированного региональным управлением Роспотребнадзора, выяснилось, что работник пищеблока школы являлся носителем дизентерии. В октябре прошлого года в школе был объявлен карантин. Отметим, что тогда экс-руководитель "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин сначала ушел на больничный, а потом уволился.

В ноябре 2018 года "ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора в 143 нижегородских школах, что составляет большинство. Всего в городе 167 школ, в остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.