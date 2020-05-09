Комитет ЗС НО поддержал отнесение Новинок к новому судебному участку Общество

Дистанционное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту прошло 19 мая 2020 года. В ходе заседания депутаты рассмотрели проект изменений в закон "О создании должностей мировых судей и судебных участков в Нижегородской области". Законопроект внесен губернатором региона.

Как отмечено в документах, в связи с объединением Новинского сельсовета Богородского района с городом Нижний Новгород, численность населения города увеличилась на 11 130 человек и по состоянию на 1 января 2020 года в Приокском районе составила 104 602 человека.

Законопроектом предлагается отнести Новинский сельсовет к границам судебного участка № 4 Приокского района, а также перераспределить нагрузку между судебными участками, входящими в состав Приокского и Богородского районов.

Ранее сообщалось, что в ЖК "Новинки Smart City" завершается строительство еще четырех домов.

Отметим, что за Новинский сельсовет теперь отвечает глава администрации Приокского района.

Новинки Богородского района было решено включить в территорию Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года. Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре 2019 года. Ранее сообщалось о других изменениях в связи с присоединением Новинок: медпомощь взрослому населению Новинского сельсовета оказывается в городской поликлинике №1 Приокского района, в том числе структурными подразделениями, расположенными в поселке Новинки, деревне Комарово, деревне Кусаковка. Детскому населению медицинская помощь оказывается в детской городской поликлинике № 1 Приокского района, медицинская помощь женскому населению - консультацией роддома №1 Нижегородского района.