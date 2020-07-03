Погодные аномалии: тринадцать нижегородцев получили тепловой удар Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тринадцать жителей Нижегородской области обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара с начала сезона. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области на основе данных администрации Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода.

Среди пострадавших - один несовершеннолетний и нижегородец 55-летнего возраста.

Что такое тепловой удар?

Тепловой удар - это состояние, которое возникает как следствие длительного пребывания под воздействием высокой температуры, то есть, по сути, это перегрев организма. Он вызывает серьезные нарушения жизненных функций.

Тепловой удар делится на два вида:

- классический;

- в результате перенапряжения.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Классический тепловой удар развивается в течение 2–3 дней воздействия высоких температур. Чаще возникает летом, в жаркую погоду, обычно у пожилых малоподвижных людей, проживающих в помещениях без кондиционера, часто с ограниченным доступом к жидкостям. Тепловой удар может быстро возникнуть у детей, оставшихся в душной машине, особенно с закрытыми окнами.

Тепловой удар в результате перенапряжения происходит более внезапно и у здоровых, ведущих активный образ жизни людей (например, у спортсменов, новобранцев). Интенсивная физическая нагрузка в условиях высокой температуры приводит к внезапной массивной тепловой нагрузке, которую организм не в состоянии компенсировать.

Тепловым ударам больше подвержены люди, страдающие гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями щитовидной железы, сахарным диабетом и некоторыми другими эндокринными заболеваниями, вегето-сосудистой дистонией, бронхиальной астмой, нервно-психическими заболеваниями, анорексией, циррозом печени, гепатитом, ангидрозом, гипергидрозом, а также недавно перенесшие инсульт или инфаркт миокарда.

Причины возникновения теплового удара

- Основной причиной теплового удара является воздействие на организм высокой температуры в условиях высокой влажности окружающей среды.

- Также тепловой удар может возникнуть в результате ношения теплой и синтетической одежды, которая мешает телу выделять тепло.

- Чрезмерное употребление алкоголя может стать причиной развития теплового удара, т.к. алкоголь нарушает терморегуляцию.

- Жаркая погода. Если вы не привыкли к действию на организм высоких температур, ограничьте вашу физическую активность, по крайней мере, на пару дней в случае, когда произошла резкая смена температурного режима. Тяжелая физическая нагрузка под открытым солнцем является серьезным фактором риска развития теплового удара.

- Некоторые лекарственные средства также повышают риск получения теплового удара. К средствам, повышающим риск теплового удара, относятся: вазоконстрикторы, диуретики, антидепрессанты и антипсихотические средства.

Симптомы и признаки теплового удара:

- Высокая температура тела (+40° и выше) является главным признаком теплового удара.

- При тепловом ударе часто появляется жажда.

- Отсутствие потоотделения. При тепловом ударе, вызванном жаркой погодой, кожа становится горячей и сухой на ощупь. А при тепловом ударе, вызванном напряженной физической работой, кожа обычно влажная, липкая.

- При тепловом ударе кожа зачастую краснеет.

- Учащенное дыхание также является частым признаком теплового удара.

- При тепловом ударе резко повышается частота сердечных сокращений.

- Так же при тепловом ударе может развиться пульсирующая головная боль.

- Реже при тепловом ударе возникают такие симптомы, как: судороги, галлюцинации, потеря сознания.

Первая помощь при тепловом ударе

Необходимо как можно быстрее перенести пострадавшего в прохладное место, снять лишнюю одежду, положить прохладные компрессы на лоб, область груди, паховую область, кисти рук, икры и в подмышечные области.

Компрессы должны быть именно прохладными, но, ни в коем случае не ледяными, поскольку контраст температур может спровоцировать сосудистый коллапс. Если есть возможность, можно осуществлять повторные обтирания слабым раствором уксуса или обычной водой.

Больному нужно давать обильное питье: некрепкий сладкий чай, негазированную минеральную воду или очищенную воду. При нарушениях сердечной деятельности следует немедленно вызвать скорую помощь.

При обмороке пострадавшего укладывают, немного опуская голову и приподнимая ноги. К вискам прикладывают холодные компрессы, к носу подносят нашатырь. Аккуратно хлопают больного по щекам или массируют ушные раковины.

После выхода из обморока поят сладким чаем. При тепловом ударе ни в коем случае не следует давать пострадавшему алкоголь, крепкий чай или кофе – это может ухудшить его состояние и спровоцировать усугубление нарушений сердечной деятельности.

Профилактика теплового удара

Заключается в использовании одежды из натуральных материалов, регулярном проветривании или установке кондиционеров, употреблении достаточного количества жидкости, исключении больших физических нагрузок в самые жаркие часы, ношении легких головных уборов во время пребывания на улице. При работе в условиях повышенного теплового режима следует каждый час делать кратковременные перерывы и выбирать подходящую одежду.

Напомним, что аномальная жара наступила в Нижегородской области в конце июня. В начале июля столбики термометров показывали до +36°. Высокие температуры сохранились 14 и 15 июля. Сегодня 17 июля резко похолодало до +17°, такая погода сохранится до конца недели.