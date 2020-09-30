Литературный музей в Нижнем Новгороде начали восстанавливать после пожара Общество

Восстановительные работы начались в нижегородском Литературном музее им. Горького (ул. Минина, 26) после пожара, который случился там летом 2020 года. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

С 6 октября здание музея очищают от последствий пожара и мусора.

Восстановление музея выполняет подрядчик "АВК Групп", осуществлявший его реставрацию в то время, когда в здании случился пожар.

"Работы возобновились в рамках основного контракта", - пояснили в департаменте.

После пожара администрация Нижнего Новгорода приняла решение об одностороннем расторжении контракта с ООО "АВК Групп". Однако, 31 июля, чтобы оспорить это, компания подала иск в арбитражный суд. В результате было заключено мировое соглашение. В ближайшие дни на объекте будет задействовано десять рабочих.

В настоящее время готовится смета по заказу материалов для ремонта кровли.

Напомним, пожар в здании произошел вечером 25 июня. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Предварительной причиной возгорания сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области называли неисправное электрооборудование.

Экспертиза Госстройнадзора показала, что при работах по сохранению объекта культурного наследия нарушений, связанных с противопожарной безопасностью, не было.

Музей находился на реставрации с 29 ноября 2019 года. На работы в здании Литературного музея выделено около 140 млн рублей. Подрядчику было необходимо провести незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж здания, отреставрировать фасады, расчистить поздние слои краски на стенах и лепнине, заменить полы, привести в порядок элементы декора и т.д.

Помимо реставрационных работ, планировалось благоустроить территорию вокруг здания, построить площадку для литературного чтения и площадку летнего кафе, рядом разместить парковочные места.

СПРАВКА:

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.