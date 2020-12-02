Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородским ученикам разрешили не ходить в школы в мороз

Министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин рекомендовал родителям не отправлять учеников 1-4 классов в школы, если температура воздуха понизится до -25…29°. Также уроки могут пропустить ученики 1-9 классов школ, расположенных в сельской местности. Если температура воздуха понизится до -30°, разрешается не ходить на учебу и ученикам 1-9 классов городских школ, и 1-11 классов - сельских.

Прямой авиарейс Нижний Новгород – Волгоград начал действовать с 12 января

Авиакомпания "Азимут" открыла прямой авиарейс Нижний Новгород – Волгоград. Первый прямой авиарейс выполнен 12 января. Авиакомпания будет летать по этому направлению с частотой два раза в неделю. Теперь до Волгограда можно долететь за 1 час 40 минут. Новый перевозчик будет выполнять полеты на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.

Нижний Новгород после установки энергосберегающих светильников сэкономит около 150 млн рублей

На улицах Нижнего Новгорода до 1 июля 2021 года планируется замена 65 тысяч светильников. Работы осуществит ООО "Светосервис-Волгоград". Нижний Новгород заключил с этой компанией крупнейший в России энергосервисный контракт, предусматривающий масштабное обновление системы уличного освещения.

Озвучена обновленная информация о заболевших COVID-19 нижегородцах на 12 января

По данным на 12 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 75 355 человек, в том числе 442 новых случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 474 новых случая COVID-19.

НЭТ расторг контракт на транспортировку 40 московских б/у троллейбусов

МП "Нижегородэлектротранс" расторгло контракт на транспортировку 40 московских б/у троллейбусов. Выигравшая конкурс компания "Негабарит-транс" так и не приступила к исполнению своих обязательств по договору. Ни одного троллейбуса в Нижний Новгород доставлено не было.