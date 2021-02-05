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Общество

Колокольня в Нижегородском кремле станет доступна для посетителей летом 2021 года

17 февраля 2021 15:24  [99] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Колокольня утраченного Спасо-Преображенского собора в Нижегородском кремле станет доступна для посетителей в летние месяцы 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе Нижегородской митрополии.

В настоящее время там еще проводятся завершающие строительные работы. Тем не менее, колокольня уже сейчас может функционировать.

В ней установлены 15 колоколов общим весом почти 13 тонн, самый тяжелый из которых весит 6 200 кг. Чин освещения их в ноябре совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Звонницу украшают часы, созданные по образцу XIX века.

Напомним, что строительство колокольни началось в марте 2020 года. Проект "Воссоздание соборной колокольни в Нижегородском кремле" разработало ООО "Региональный Инженерный Центр" (г. Владимир).

"Колокольня, высотой 51,5 метров, представляет собой удлиненный восьмерик с арочными пролетами звонов в верхней части, завершенный восьмигранным шатром с луковичной главкой. Отделка фасадов будет выполнена на высоком художественном уровне из современных высококачественных материалов, характерных для архитектуры сооружений XVIII века с воссозданием исторического облика", - ранее рассказали в управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

При строительстве колокольни были музеефицированы и представлены на общее обозрение остатки старого фундамента

Планируется, что в определенные часы доступ на смотровую площадку колокольни будет организован для всех нижегородцев и гостей города.

СПРАВКА:

Колокольня размещалась к западу от Спасо-Преображенского собора. Она относилась к двум церквям – во имя святых мучеников Иоанна Воина и Феодора Стратилата. Церкви сгорели во время большого пожара в 1715 году.

После пожара по наставлению митрополита Нижегородского и Алатырского Сильвестра (Волынского) была возведена новая, каменная колокольня в виде восьмигранного столпа с шатровой крышей. После окончания строительства в 1716 году на неё с Часовой башни кремля были перенесены древние часы, приведённые боем к малым "зазванным" колоколам, общее число которых достигло в начале XVIII века двенадцати.

После революции кафедральный собор пострадал первым, с половины августа 1918 года кремлевские храмы были закрыты для богослужения. К 1924 году, оставаясь закрытым в течение 6 лет, собор отсырел и стал разрушаться. В ноябре Губисполком начал разбирать колокольню при соборе.

Губмузей просил защиты ВЦИКа для памятника XVII в., но Губисполком успокоил - разборка только "для устранения опасных мест". Однако к 1929 году колокольня была разобрана. В 1929 году, в связи со строительством Дома Советов, собор взорвали.

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Теги:
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