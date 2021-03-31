Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области. Об этом 5 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более, чем в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 108 803 человек, из которых 47 661 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 61 142 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 100 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 715 жителей (38 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 332 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 10 жителей), Советский (6 742, +12 заболевших), Московский (5 065, еще 19 заболевших), Канавинский (4 884, +4 человека), Сормовский (4 762, еще 13 инфицированных), Приокский (3 680, +2 заболевших) и Нижегородский (3 481, за сутки - на двоих заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 739 заболевших жителей), Бор (5 428), Павловский (2 908), Балахнинский (2 785), Выксунский (2 759), Богородский (2 446) и Городецкий (2 447).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.