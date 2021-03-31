Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области. Об этом 6 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 109 044 человек, из которых 47 763 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 61 281 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 102 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 738 жителей (23 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 355 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 23 жителей), Советский (6 747, +5 заболевших), Московский (5 079, еще 14 заболевших), Канавинский (4 907, +23 человека), Сормовский (4 763, еще один инфицированный), Приокский (3 688, +8 заболевших) и Нижегородский (3 486, за сутки – на 5 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 763 заболевших жителей), Бор (5 432), Павловский (2 911), Балахнинский (2 795), Выксунский (2 762), Богородский (2 462) и Городецкий (2 447).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.